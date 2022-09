Nooit eerder steeg de zorgpremie in Nederland zo hard. Dat betekent nog meer financiële druk voor mensen die het al moeilijk hebben. De gemeente Dordrecht schiet inwoners te hulp. "Ook middeninkomens melden zich."

"We zijn pleisters aan het plakken terwijl de basis niet in orde is. Als je gewoon een prima inkomen hebt zou je moeten kunnen rondkomen zonder steun. Dat is in de praktijk vaak anders." Dat zegt wethouder van Dordrecht Peter Heijkoop. In zijn gemeente helpen ze lage- en middeninkomens met het betalen van hun zorgverzekering.

Laatste zetje

Verzekeraar DSW heeft als eerste zorgverzekeraar zijn premie voor komend jaar bekendgemaakt. Verzekerden gaan daar 137,50 euro per maand betalen voor het basispakket. Dat is 9,75 euro meer dan dit jaar.

"Na de stijging van de energierekening en duurdere boodschappen kan dit net het laatste zetje zijn. Dus daar maken wij ons wel zorgen over", zegt Heijkoop.

Gemeentepolis

Als reactie op die stijgende kosten gaat de gemeente Dordrecht inwoners die moeite hebben met het betalen van de zorgverzekering extra hulp bieden. "Wij hebben een collectieve zorgverzekering, net zoals veel andere gemeenten. We dragen fors bij aan de maandpremie, zo'n 30 euro per maand. Daar maken 5.000 Dortenaren gebruik van. Wij besteden daar meer dan 1 miljoen euro aan.

Er is een ruime grens, vertelt Heijkoop. Tot 2.800 of 2.900 euro. "Omdat wij zien dat de stijging van de zorgpremie ook de middeninkomens raakt." De gemeentepolis biedt standaard een aanvullende verzekering, waarmee ook tandartskosten verzekerd zijn. Inwoners kunnen er, tegen extra kosten per maand, voor kiezen hun verplicht eigen risico mee te verzekeren.

Zorg om middeninkomens

Heijkamp maakt zich vooral zorgen om de middeninkomens. "De zorgtoeslag gaat gelukkig omhoog. Dat is voldoende om de hogere premie te betalen voor de mensen met een laag inkomen. Maar middeninkomens komen daar niet voor in aanmerking, dus juist om die groep maak ik mij zorgen. Ook voor hen stijgen de kosten flink", zegt de wethouder.

"Ik verwacht dat steeds meer mensen niet rond kunnen komen." Heijkamp ziet dat in zijn gemeente Dordrecht zich steeds meer mensen met middeninkomens melden omdat ze zich geen raad meer weten.