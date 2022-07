De euro staat op het laagste niveau in 20 jaar, lage- en middeninkomens komen in de knel en de inflatie is al maanden torenhoog. In hoeverre een recessie aanstaande is, vragen we aan Martin Visser van de Financiële Telegraaf.

Hoe groot is de kans dat er een recessie komt?

"De kans dat er een recessie komt is steeds groter. Er zijn prijsstijgingen en consumenten houden hand op de knip. Je ziet dat ook in meubelwinkels die minder verkopen. Consumenten zijn somber over de economische toekomst, dat kan voorbode zijn voor een recessie."

"Als de koopkrachtverliezen groter worden, is de kans op een recessie groter. Steeds meer seinen staan op rood."

Is een recessie te voorkomen?

"De oorzaken hebben alles te maken met grote onzekerheid in Oekraïne. We zitten in een energiecrisis en er is torenhoge inflatie. Dat zijn heel veel factoren van buitenaf."

"Wat je kan doen, is het verzachten van die factoren om het in goede banen te lijnen. De overheid kan de hogere energieprijzen compenseren en de lonen kunnen omhoog."

Uitlegvideo: Zo komen we in een recessie terecht

Het kabinet heeft gisteren aangekondigd nog 500 euro te betalen aan de allerlaagste inkomens, voor de energierekening. Is dat genoeg om een crisis af te wenden?

"Nou nee, dat denk ik niet. Dat is ook heel lastig. Wat is nou genoeg om een recessie te voorkomen? Je wil de gevolgen vooral zo beperkt mogelijk laten zijn."

"Het kabinet heeft ook al wat gedaan. Accijns benzine is omlaag en er is 800 euro betaald aan de laagste inkomens. Daar komt nu dus nog weer 500 euro bij."

Nu roept vakbond FNV op de lonen te verhogen, is dat reëel?

"Ja, dat denk ik wel. Die ruimte is er wel degelijk. Mensen waarschuwen soms voor een loon-prijsspiraal, dat hogere lonen ook weer zorgen voor hogere prijzen, maar daar zitten we ver vandaan. Zelfs de meest conservatieve berekeningen laten ruimte zien voor loonsverhoging. De Nederlandsche Bank en het Centraal Plan Bureau zien daar ook nog heel veel ruimte."

"Van de overheid en de werkgevers kan je echt nog wel veel verwachten. De overheid moet aangeven wat er voor dit jaar nog te verwachten is. Werkgevers moeten alle ruimte die ze hebben gebruiken om lonen te verhogen. Die ruimte is er, en die ruimte is torenhoog."

Kabinet en de werkgevers kijken naar elkaar. Wie is er aan zet?

"Ze moeten elkaar eigenlijk niet via kranten aanspreken, maar met elkaar om de tafel gaan. Je ziet nu dat ze elkaar bestoken, maar ze moeten met elkaar praten. Ruim een maand geleden gaven werkgevers en vakbonden aan dat ze gezamenlijk nieuwe afspraken willen maken. Daar is nu dus ruimte voor."

"De coalitiefracties hebben gisteren ook een motie ingediend dat ze nieuwe afspraken willen tussen de politiek en de polder (werkgevers en vakbonden). Dit is het moment om te laten zien dat je met elkaar aan de slag kan gaan. Het is echt alle hens aan dek. Er moeten afspraken komen rondom belastingverlaging en loonsverhoging. Dit is het moment."

Als we kijken naar de internationale financiële markten, is een recessie dan eigenlijk nog wel te keren?

"Ik denk niet dat het te keren is. Als het kabinet ineens tot de middeninkomens compenseert voor de hogere prijzen, is het ook te laat. We zijn te afhankelijk van internationale ontwikkelingen. Die hebben we niet in de hand."

"Je moet gewoon een plan gaan maken, wat doen we, nu dit voor de deur staat. Daar is het nu echt tijd voor."