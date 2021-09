Deze winter wordt de gasrekening nog hoger. Dat hebben we te danken aan de hoge schaarste van gas, zegt Martin Visser van de Financiële Telegraaf. Nu gaswinning in Groningen wordt afgeschaald, moeten we uitwijken naar andere landen.

Volgens de Financiële Telegraaf moeten we rekening houden met een stijging van 400 euro per jaar aan stookkosten. Er is een grote vraag naar gas, maar weinig aanbod. "De schaarste van gas is nieuw voor ons", zegt Martin Visser van de Financiële Telegraaf. Dit heeft alles te maken met het feit dat we nu afhankelijk zijn van de wereldmarkt.

Van exporteur naar importeur

Er is een toenemende vraag naar gas en energie door de steeds koudere winters en dat leidt onder andere tot hogere prijzen. "Er is te weinig ingekocht, en nu moeten we dat aanvullen tegen hogere prijzen", zegt Visser.

Omdat we geen gas meer opboren in Groningen, moeten wij het uit andere landen halen. "Eerst waren wij een exporteur voor andere landen, maar nu zijn we dus zelf importeur geworden."

Rusland

Niet alleen Nederland merkt de hoge gasrekening, ook andere Europese landen voelen dit. Mede omdat Rusland aanzienlijk minder gas levert aan Europa dan voorheen is beloofd. "Rusland is door politieke redenen niet happig op het leveren van gas aan Europa", zegt Visser.

Onder andere de spanning tussen Rusland en Oekraïne zorgen er volgens Visser voor dat Rusland minder gas levert dan dat werd verwacht.

Niet zonder gas

"De gasproductie in Groningen gaat omlaag, maar we houden de provincie wel achter de hand als de leveringszekerheid van gas echt in gevaar komt", zegt Visser.

Analisten verwachten dat we ook niet zonder gas komen te zitten. "Maar dat hangt af van hoe streng deze winter wordt", zegt Visser. "We zijn nu overgeleverd aan de grillen van de wereldmarkt. We hadden decennia een eigen voorraad, maar nu niet meer."