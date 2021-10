De gasprijzen blijven records breken. De vraag ernaar blijft fors hoog terwijl ons aanbod dat helemaal niet aankan. Volgens energiekosten-expert Ben Woldring is er één hele simpele oplossing: "De overheid moet nú aan knoppen gaan draaien."

De ondernemer achter verschillende (energie-)vergelijkingssites heeft de energieprijzen de afgelopen jaren uitgebreid geanalyseerd, en wat volgens hem opvalt? Vooral een flinke toename van de energiebelasting die we over onze stroomrekening moeten betalen: "Die is zelfs verdubbeld."

Overheid moet ingrijpen

"De overheid kan onze energierekening weer betaalbaarder maken door aan een paar knoppen te draaien", concludeert Woldring. "Waarom betalen we bijvoorbeeld maar liefst 21 procent btw over energie, een eerste levensbehoefte? Bedrijven kunnen dat wel verrekenen, dus hier raak je als overheid juist de consument mee in de portemonnee."

Een andere oplossing is volgens Woldring het beter inzetten van het potje geld dat de overheid heeft voor duurzame energie. "Dat wordt gebruikt om wind- en zonneparken te financieren. Maar nu er zóveel vraag is naar groene energie, kan er tijdelijk best een streep door die subsidie."

Franse regering grijpt wél in

Nederland is niet het enige land dat te kampen heeft met torenhoge energie-rekeningen. De energieprijzen schieten wereldwijd de hoogte in. In Frankrijk heeft de overheid daarom al wél ingegrepen door de prijzen te bevriezen.

Frankrijk gaat de gasprijs tot april volgend jaar blokkeren. Dat heeft de Franse premier Jean Castex aangekondigd. Door een belastingverlaging wil de regering ook de stijging van de elektriciteitsprijs tegengaan. Zo wil het land een "schild vormen tegen de voortdurende verhogingen."

Wat kan ik zelf doen?

Terwijl we wachten op ingrijpen van de regering, kun je als consument zelf helaas niet zoveel doen, concludeert Remco de Boer. Hij doet onderzoek naar de energietransitie. "Ja, het bekende verhaal: je kunt minder gaan gebruiken, de kachel lager zetten en truien aan doen. Maar aan de prijzen verandert dat niets."

Er wordt volgens de Boer veel te makkelijk gedacht. "Iedereen heeft het idee dat we het wel fixen, dat er altijd wel een oplossing is." Tot we met onze neus op de feiten worden gedrukt, zoals nu. "Het is een harde wake up call. Het ís gewoon heel duur, daar doe je nu niet zoveel aan."

Afhankelijk van fossiele energie

Dankzij verschillende klimaatdoelen probeert de overheid al jaren van de fossiele brandstoffen af te komen. "En dat is goed", zegt de Boer. "Maar we moeten ons wel realiseren dat het niet zo snel kan zolang we geen nieuw systeem hebben."

Van al ons energiegebruik is vandaag de dag nog steeds 88,9 procent fossiel. "Het doel is dat binnenkort 25 procent van onze energie groen is. Stel dat we daar met een heel progressief groen kabinet 30 procent van kunnen maken, dan nog blijft 70 procent fossiel. Het duurt nog vele jaren voordat we helemaal af kunnen van fossiele brandstoffen, zoals gas."

Gas uit Rusland

Remco de Boer is het eens met Ben Woldring: de overheid valt veel aan te rekenen als het gaat om de torenhoge energierekening. Zo heeft het ministerie volgens de Boer bij het dichtdraaien van de Groningse gaskraan te weinig nagedacht over de alternatieven. "We hebben bijvoorbeeld geen gasvoorraad, zoals we wel een olievoorraad hadden na de oliecrisis."

"Als wij fossiele brandstoffen afschaffen, moeten we ineens gas uit Rusland halen. Wat schieten we daarmee op?", vraagt de Boer zich af. "We moeten ons realiseren dat we nog niet zonder die fossiele brandstoffen kunnen." Maar daarom hoeven de energieprijzen nog niet torenhoog te zijn. "De overheid laat nu veel over aan de commerciële markt, dat gaat niet goed. Door nu in te grijpen, blijft onze energierekening ook betaalbaar."