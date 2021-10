De afgelopen dagen wordt het geluid steeds sterker: moet er mogelijk extra gas uit Groningen komen nu de gasprijzen torenhoog zijn én er ook een gastekort dreigt? Het is een doorn in het oog van de Groningers.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken ontvangt dagelijks berichten van bezorgde inwoners. "Zonet nog kreeg ik een complete brief, met de boodschap: laat ons dit niet gebeuren, zorg dat het kabinet dit nog eens duidelijk wordt gemaakt: geen gas meer uit Groningen", zegt hij.

'Afspraak is dat we naar 0 gaan'

De gedeputeerde zit bovenop het gasdossier van Groningen. Een dossier waar de Groningers door aanhoudende aardbevingen sowieso nog jarenlang de gevolgen van zullen merken.

Maar óók blijft onduidelijk of de Nederlandse overheid mogelijk extra gas uit de velden in de provincie wil halen. Van Dekken is er geen voorstander van: "Er ligt een afspraak met dit kabinet, in 2022 gaan we naar nul kuub gas toe."

Bron: ANP Tjeerd van Dekken

'Groningers zijn deskundigen'

Toenmalig verantwoordelijk minister Eric Wiebes zei in september 2019 dat hij streeft om in 2022 te stoppen met de gaswinning in Groningen. "In een gemiddeld jaar is het halverwege 2022 afgelopen", klonk het toen.

Van Dekken daarover: "Afspraak is afspraak. Dan kun je nog zoveel deskundigen erover horen, de afgelopen dagen. Maar de échte deskundigen zijn de Groningers zelf, die hiermee te leven hebben."

Huis van Jolanda zou versterkt worden

Een van hen is Jolanda Braam. Zij woont in het Groningse dorp Overschild waar ook geregeld aardbevingen zijn. "Toen ik hoorde dat de energieprijzen de lucht in schieten, voelde ik al aankomen dat er naar Groningen gekeken zou gaan worden", zegt ze. Het is volgens Braam niet de eerste belofte die verbroken wordt. Haar huis zou in december 2020 worden versterkt.

"Als ze keer op keer je vertrouwen schaden, dan geloof je eigenlijk niks meer. Ik ben er heel cynisch door geworden. Mijn huis is nog steeds niet versterkt, ze hebben alleen maar rapporten opgesteld. Daar zijn ze dan wel weer heel goed in."

Teleurgesteld

Haar vertrouwen is helemaal weg. "Wanneer ze niet eens de moeite nemen eerst de rotzooi op te ruimen voor ze weer gaan beginnen met de gaswinning. Soms denk ik dat ze het gewoon niet willen oplossen."

"Ik ben niet verbaasd maar wel teleurgesteld dat ze keer op keer waarmaken wat ik al verwacht; dat ze hun afspraken niet nakomen", zegt ze. De scheuren in het huis van Jolanda worden met de dag erger. Nog altijd wacht ze op actie.

Aardbeving duurde heel lang

In Loppersum staat het bedrijf De Wonerie, de woonwinkel van Hans en Anny Gubbels. Ze vertellen over de laatste aardbeving, begin deze week: "We zitten voor de televisie bij de kachel en de hele vloer ging ineens op en neer. Ik had het gevoel alsof het meer dan één beving was. Ook een knal."

Hun winkel en de bovenwoning waren in feite hun pensioen, maar dat is nu helemaal weg. Hans Gubbels: "Het gaat nu heel slecht hier. Ons pand gaat helemaal plat. Mij bekruipt het gevoel dat Groningen op de kaart wordt gezet om er weer gas vandaan te halen, maar daar wordt ik niet rustiger van. Wij weten dat we sinds 2016 in een onveilig pand zitten. Een klap tegen de 4.0 en dan is het gebeurd met dit gebouw."

Klip en klaar

"Ondanks het feit dat er een vlammetje moet blijven branden, is er nu met de bevingen weer bewezen: het is hier onveilig", zegt gedeputeerde van de provincie Van Dekken. "Hoe minder bevingen, hoe veiliger. Kortom: wij maken naar het kabinet nog maar eens duidelijk dat de gaswinning naar nul moet. Het gaat ons om de veiligheid van onze inwoners."

"De Provinciale Staten hebben laatste een motie aangenomen waarin we zeggen: het moet naar nul. Dat is klip en klaar. Demissionair minister Stef Blok weet precies hoe wij erover denken."