Het kabinet maakt zich zorgen over Schiphol, dat nog steeds geen natuurvergunning heeft. Volgens milieuactivist Johan Vollenbroek is daar een simpele oplossing voor: "De helft minder vliegen, dan voldoen ze er wel aan."

De grootste luchthaven van ons land, Schiphol Airport, heeft geen natuurvergunning. En daar maakt het kabinet zich grote zorgen om, meldde NOS gisteravond. Om wel een vergunning te kunnen krijgen zouden er stevige maatregelen genomen moeten worden. EenVandaag onthulde twee jaar geleden dat de natuurvergunning niet op orde is.

'Simpelste oplossing'

Er wordt nu te veel gevlogen om in aanmerkingen te komen voor de natuurvergunning. Tachtig kilometer per uur rijden rondom de luchthaven, alle boeren in de buurt uitkopen of de omliggende industrie strenger aanpakken. Dat zijn een aantal opties die op tafel zouden liggen om de luchthaven aan de benodigde vergunning te helpen. Maar zelfs dan is het niet zeker dat Schiphol op dezelfde manier kan blijven werken.

"We vergeten eigenlijk de simpelste oplossing", zegt Johan Vollenbroek, voorzitter van milieuorganisatie Mobilisation for the Environment. "Want als Schiphol terug zou gaan naar de helft van de vliegbewegingen, dan kunnen ze wel een natuurvergunning krijgen."

'Motor van de economie'

Maar zomaar de helft van de vluchten schrappen, dat is nog niet zo makkelijk vertelt onderzoeksjournalist bij EenVandaag Jan Salden: "Veel mensen vinden dat geen goed idee en zeggen dat Schiphol de motor is van onze economie. Die moet draaiende blijven." Daar is volgens hem op basis van recente studies wel wat op af te dingen.

Ook Vollenbroek betwijfelt of het schrappen van vluchten echt zo'n dramatisch effect op de economie zou hebben. "Uit onderzoek naar de economische effecten van Schiphol blijkt dat de luchthaven gemakkelijk terug zou kunnen gaan naar 300.000 vliegbewegingen per jaar. Dat zou ons land bijna geen geld kosten, er zouden alleen minder mensen overstappen op de luchthaven."

Weinig begrip

Vollenbroek volgt het dossier al jaren: "In 2019 hebben wij een handhavingsverzoek ingediend bij de overheid omdat er vijf Nederlandse vliegvelden waren zonder natuurvergunning", vertelt hij. "Dat heeft de minister toen afgewezen en sindsdien zijn er nog geen milieumaatregelen genomen."

"De commissie Remkes is nog met een uitstekend rapport gekomen maar ook dat voeren we niet uit." Hij heeft daar geen begrip voor: "Je kunt toch niet van boeren vragen dat ze zich aan strenge milieu-eisen houden, terwijl Schiphol niet eens een natuurvergunning heeft?"

Stap naar de rechter

Vollenbroek heeft er weinig vertrouwen in dat een nieuw kabinet wél maatregelen gaat nemen om Schiphol milieuvriendelijker te maken. "Als er begin volgend jaar nog geen stappen zijn genomen, dan gaan we we weer een handhavingsverzoek doen. En als dat niks uithaalt volgt een stap naar de rechter.

En dat is juist waar het kabinet bang voor is, zegt onderzoeksjournalsit Jan Salden: "Het ministerie is bang dat hun verhaal juridisch geen stand houdt." De afgelopen jaren hoefde de minister volgens hem geen maatregelen te nemen omdat er door corona minder werd gevlogen. "Maar dat krabbelt langzaam weer op, dus het wordt heel interessant om te kijken wat een nieuw kabinet hiermee gaat doen."