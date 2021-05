Om soepel om te gaan met het stikstofprobleem, mochten bedrijven van de overheid uitbreiden, waarbij ze op een later tijdstip hun stikstof moesten compenseren. Maar in de praktijk gebeurde dat niet. Milieuorganisaties vochten dit beleid aan en kregen gelijk van de Raad van State. De uitstoot van stikstof moet direct gecompenseerd worden om schade aan de natuur tegen te gaan. Gevolg is wel dat nu duizenden plannen door dit stikstofarrest op de tocht staan.