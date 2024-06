De Tweede Kamer maakt vandaag officieel kennis met de beoogd minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur: BBB’er Femke Wiersma. Aan haar de lastige taak zowel de agrarische sector als de natuur toekomstbestendig te maken.

'Grote pot geld wegbezuinigd'

Bart vreest dat ook. "Ik ben bang dat bepaalde regels die in Brussel zijn verzonnen, lastig te veranderen zijn. Daar zal de nieuwe minister ook tegenaan lopen." De jonge boer uit Twente verwacht ook niet dat die opgaven uit Brussel van tafel gaan of moeten. "Maar in de regel kost verandering gewoon geld. Als je wat van mij vraagt, zal er ook geld tegenover moeten staan."

Om die reden begrijpt Bart niet goed waarom het nieuwe kabinet een streep zet door het zogenaamde transitiefonds. Dat was een enorme pot geld van aanvankelijk zo'n 24 miljard euro om maatregelen op het gebied van natuur-, water- en klimaatdoelen te betalen. "Het grootste deel daarvan is nu wegbezuinigd. Dat betekent dat het in de huidige situatie niet mogelijk is een grote verandering door te voeren."

Agrarisch natuurberheer

Eric Kleissen, die vorig jaar het besluit nam als melkveehouder te stoppen en nu andere boeren adviseert op het gebied van duurzame landbouw, bevestigt dat. "Alle opgaven die eraan komen gaan ten koste van je exploitatie. Die kosten gewoon geld. En ergens moet dat uit betaald worden. Daar had het transitiefonds ondersteunend kunnen zijn. Ik hoop dat het kabinet zoekt naar nieuwe financiële middelen."

Dat probeert de aanstaande coalitie onder andere door elk jaar opnieuw 500 miljoen euro vrij te maken voor agrarisch natuurbeheer, waarbij boeren hun land gebruiken om de natuur te bevorderen. Daar zijn zowel Eric als Bart erg over te spreken. "Maar je kunt agrarisch natuurbeheer niet overal toepassen. En in veel gevallen is het ook niet genoeg om boeren te compenseren."

'Wees zuinig op jonge boeren'

De grote vraag is nu of de agrarische sector beter of slechter af is met het nieuwe kabinet. "Op de lange termijn zijn ze slechter af", denkt hoogleraar Runhaar, die vreest dat het nieuwe kabinet de hete aardappel opnieuw zal doorschuiven omdat fundamentele keuzes over de richting van de landbouw uitblijven.

Bart blijft optimistisch, maar heeft wel een advies voor de nieuwe landbouwminister: "Wees zuinig op de jonge boeren en zorg ervoor dat ze in de toekomst ook nog een boterham kunnen verdienen."