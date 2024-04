Mogen we straks weer 130 rijden op de snelweg? Over die vraag lijken de partijen in de formatie het eens te worden. Maar los van stikstof zijn er andere redenen om vast te houden aan 100 kilometer rijden. "Hoe harder wordt gereden, hoe meer ongevallen."

Vier jaar geleden werd met het oog op de stikstofuitstoot de maximumsnelheid teruggebracht naar 100 kilometer per uur. Daarmee zou het de bouw van nieuwe woningen tegemoetkomen en de natuur ontlasten.

Meer dodelijke ongevallen

Hoogleraar Transportbeleid Bert van Wee van de TU Delft wijst, los van stikstof, op de gevolgen die een hogere maximumsnelheid heeft op de veiligheid van weggebruikers op de snelweg. "Hoe harder wordt gereden, hoe meer ongevallen en hoe meer ernstige ongevallen. Als we 1 procent harder rijden, zorgt dat op jaarbasis voor ongeveer 4 procent meer dodelijke ongevallen", legt Van Wee uit.

Volgens de hoogleraar valt die stijging te verklaren door grotere snelheidsverschillen tussen vrachtwagens en personenwagens. Een tweede reden is dat als het fout gaat, de impact van de klap groter is. "Je kan beter een ongeval hebben bij een lagere snelheid dan bij een hogere snelheid", vertelt Van Wee.

Effect op verkeersveiligheid

Van Wee voorspelt dat er een stijging komt in het aantal (ernstige) ongelukken op de weg als automobilisten voortaan overdag op de snelweg 130 kilometer per uur mogen rijden.

Toch blijft onduidelijk wat het effect op de verkeersveiligheid is geweest van het verlagen van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur.

Appen in het verkeer

De hoogleraar legt uit dat dat lastig te meten is door onder andere de coronacrisis, waardoor minder mensen op de weg waren. Tegelijkertijd is er de afgelopen jaren ook een toename van afleiding door apparaten dat het aantal ongevallen mogelijk heeft beïnvloed.

"Mensen zitten onderweg op WhatsApp of bedienen hun scherm van de elektrische auto, waardoor mensen soms hun ogen niet op de snelweg houden", noemt Van Wee als voorbeelden.

Redenen om vast te houden aan 100 kilometer

Naast een toename van het aantal ongelukken bij een hogere snelheid op de weg, benoemt Van Wee ook andere redenen om vast te houden aan een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur: extra brandstofkosten, een hogere CO2-emissie en meer geluidshinder voor de omgeving.

Een veel gehoord tegenargument is een kortere reistijd van A naar B. Hoewel Van Wee erkent dat er tijdswinst zal zijn, zullen er meer files ontstaan door de hogere snelheden. "En hoe groter de snelheidsverschillen, hoe minder auto's er over een rijstrook kunnen per uur."

'Niet verstandig om de snelheid te verhogen'

"Al met al lijkt het erop dat als je alles in geld uitdrukt, dat de kosten van hogere snelheden groter zijn dan de baten", vertelt Van Wee.

"Dus", concludeert de hoogleraar, "wat dat betreft zou het niet verstandig zijn om de snelheid te verhogen."