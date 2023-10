Een stadscampagne, 170 aangepaste stoplichten en 4400 nieuwe snelheidsborden: Amsterdam maakt zich klaar voor het invoeren van 30 kilometer als maximumsnelheid. Maar handhaven wordt lastig, want flitspalen mogen niet geplaatst worden.

Amsterdam wil dat het verkeer in de stad stiller en veiliger wordt: "We gaan op ruim 500 wegen van 50 naar 30 kilometer per uur," lichtte wethouder Melanie Van der Horst vorig jaar toe. "De auto is nog steeds welkom, maar wel op een rustiger tempo, anders komen er gewoon ongelukken van."

Verkeersdrempels en bloembakken

Uit onderzoek blijkt namelijk dat door een verlaging van 50 naar 30 kilometer per uur, de kans op een zwaar ongeval met 20 tot 30 procent minder wordt. Maar met duizenden verkeersborden plaatsen ben je er niet, waarschuwt hoogleraar transportbeleid Bert van Wee. "Een kleine groep zal het rijgedrag daar wel door aanpassen, maar als de weg uitnodigt tot harder rijden zullen veel mensen dat doen."

En dus is het belangrijk dat 50-wegen worden heringericht: "Door verkeersdrempels te leggen, de rijbaan te versmallen of door bloembakken te plaatsen," somt Van Wee op: "Op die manier maak je het voor de automobilist heel moeilijk om harder dan 30 kilometer per uur te rijden."

Geen flitspalen

Maar ja, dat kost veel geld. En dus noemt niet alleen Amsterdam, maar ook de Vereniging van Gemeenten (VNG) het 'essentieel' dat steden flitspalen kunnen plaatsen langs 30-kilometer wegen. Alleen, dat mag niet van het Openbaar Ministerie, en die bepaalt of en waar flitspalen geplaatst worden.

Het OM is vooralsnog tegen het beboeten van mensen die sneller dan 30 kilometer per uur rijden op een weg. In de praktijk nodigen de vele brede 30-wegen namelijk uit tot harder rijden. Gemeenten moeten de wegen eerst maar eens grondig aanpakken, vindt het OM. "Nederland moet geen land vol flitsers worden", zei een woordvoerder van het OM eerder dit jaar tegen dagblad Trouw.

Borden en flitspalen niet genoeg

Hoogleraar Van Wee heeft wel begrip voor het standpunt van het OM: "Ik vermoed dat het OM bang is dat gemeenten anders alleen maar borden en flitspalen zullen plaatsen, maar de weginrichting niet zullen aanpakken."

"Dat terwijl uit onderzoek blijkt dat de weginrichting het belangrijkst is, wil je ervoor zorgen dat automobilisten zich aan de snelheid houden."