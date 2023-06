Alle verkeersregels uit je hoofd leren van het land waar je op vakantie gaat is nog niet zo makkelijk. Zeker omdat ze vaak veranderen. Is het tijd voor Europabrede verkeersregels?

Een cruise-control-verbod, een boete omdat je met teenslippers aan rijdt, of vanwege de oordopjes in je oren: de verkeersregels in Europese landen verschillen nogal van elkaar.

Lastig alles te onthouden

Een van de nieuwere verkeersborden in Frankrijk is de witte ruit. Die geeft aan dat die rijstrook alleen gebruikt mag worden als je met twee of meer personen in de auto zit, om zo het milieu te ontzien. Je moet het maar weten.

Verkeersrechtadvocaat Bert Kabel krijgt regelmatig vragen van mensen over wat ze met een buitenlandse verkeersboete aanmoeten. Zelf kent hij ook niet alle verkeersregels in elk land. "Ik heb me ook schuldig gemaakt aan het overtreden van sommige verkeersregels. Zo mocht je in België op sommige plekken geen cruise control gebruiken terwijl ik dat wel deed."

Harmoniseren

Kabel wil dat de verkeersregels in elk Europees land hetzelfde zijn. "Je hoort de wet te kennen, maar dat is in de praktijk soms heel lastig. Het is een wirwar aan regels. Ik vind dat Europa dit moet aanpakken en regels moet gaan gelijkstellen."

De advocaat vindt dat je niet van een vakantieganger kan verwachten dat alle verschillende verkeersregels worden gecheckt. "Je kunt niet voordat je op vakantie gaat de Belgische, Franse en Spaanse verkeerswet gaan bestuderen om te kijken wat wel en niet is toegestaan, dat gaat te ver."

Waarschuwingsborden

CDA-Europarlementariër Tom Berendsen kent ook niet alle verkeersregels in alle Europese lidstaten. En dat is ook eigenlijk niet te doen, vertelt hij. Toch vindt hij niet dat de regels in alle landen gelijkgetrokken moeten worden. "Het is altijd verstandig om zelf verantwoordelijkheid te nemen en je in te lezen over de regels in een ander land. Het is te makkelijk om te zeggen: trek de regels gelijk."

Al vindt hij wel dat alle waarschuwingsborden hetzelfde zouden moeten zijn in Europa. Dat hebben we ook afgesproken met elkaar, ook met landen die geen lidstaat zijn, dat we daarnaartoe werken."

Niet in elke gemeente nieuwe borden

Maar Europarlementariër Berendsen vindt het echt te ver gaan om nu alle verkeersborden te vervangen, zodat overal in Europa dezelfde borden zijn. "Stel je voor dat alle gemeenten in Nederland borden uit het perk moeten trekken om ze voor veel geld te vervangen voor nieuwe. Dat gaat te ver."

"Maar als er nieuwe verkeersborden bijkomen, dan moet er wel gelet worden op dat iedereen het begrijpt", vindt de Europarlementariër. "Maar echt niet met terugwerkende kracht."