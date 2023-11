Overdag maximaal 100 kilometer per uur rijden op de snelweg heeft een minimale invloed op de stikstofuitstoot. Maar, zeggen experts, juist die druppels die de emmer doen overstromen zijn belangrijk om tegen te houden.

Lijstrekker van DENK Stefan van Baarle zei in het programma De Hofkar met Rutger Castricum dat 100 rijden overdag bijna geen invloed heeft op de stikstofuitstoot. Volgens Van Baarle wordt daarmee maar een minimaal percentage op alle stikstof uitstoot bespaard. Verschillende partijen willen dat het standaard 130 wordt.

Stikstofruimte

Het is een regel die bestaat sinds maart 2020 en werd ingevoerd als onderdeel van een groter pakket om de bouw van het slot te halen. Er werden namelijk geen vergunningen meer uitgegeven omdat er geen stikstof 'ruimte' meer was.

"Er werden drie maatregelen ingevoerd", herinnert hoogleraar milieusysteem-analyse Wim de Vries. "Zachter rijden, varkenshouders uitkopen die daar toch al toe bereid waren en minder stikstof in het veevoer."

0.2 procent

Dat plan van drie maatregelen werkte in zekere mate, zegt stikstof-professor Jan Willem Erisman. "Door deze maatregelen konden er 33.000 huizen gebouwd worden. Het plan was eigenlijk 75.000."

Volgens TNO is de totale stikstof uitstoot in Nederland is 300 kiloton. Door maximaal 100 te rijden besparen we 0.7 kiloton, dat is ongeveer 0.2 procent. Ook Wim de Vries en en Jan Willem Erisman hebben het over getallen tussen de 0.2 en 0.3 procent.

Topje van de ijsberg

Toch is deze maatregel volgens de experts en TNO niet onbelangrijk. Ze zijn ook geen voorstander van het verhogen van de snelheid naar 130 kilometer per uur. "Nederland is op slot gegaan door de laatste paar procenten. Elke druppel is te veel", zegt Norbert Ligterink van TNO.

De Vries voegt toe: "Het gaat niet om dat kleine beetje dat jijzelf bijdraagt. Het gaat erom dat je bewust moet zijn dat je het met z'n allen moet doen, wil je het enorme probleem onder controle krijgen. Dit is nog maar het topje van de ijsberg."