"De natuur verslechtert steeds verder", ziet directeur Pim van der Feltz van Natuurmonumenten. Hij roept het toekomstige kabinet op daar iets aan te doen, ook al staat het onderwerp bij de formerende partijen niet hoog op de agenda.

Al jaren maakt Van der Feltz zich zorgen over de staat van de natuur. Met zijn brief aan de formateur en het toekomstige kabinet hoopt hij dat er actie komt. "Ondanks het harde werk van de boswachters holt de biodiversiteit achteruit", leest Van der Feltz voor uit zijn brief.

Stikstof, verdroging en vervuiling

Hij legt uit waar hij zich zorgen over maakt: door stikstof, verdroging, te weinig water en vervuiling verdwijnen er steeds meer planten en dieren.

"86 procent van de mensen in Nederland wil dat de natuur beter wordt beschermd. Ik roep het nieuwe kabinet op: ga aan de slag met de natuur, zodat vogels weer fluiten, vlinders weer vliegen en bloemen weer bloeien", vertelt hij. Natuurmonumenten liet onderzoek doen onder 1.100 Nederlanders met representatief stemgedrag op basis van peilingen uit juli en augustus.

Directeur Pim van der Feltz van Natuurmonumenten

Natuur midden in de randstad

Boswachter Natascha Hokke staat achter de oproep van Van der Feltz. Zij beheert het natuurgebied De Vlietlanden, aan de westkant van Rotterdam. Dat staat bekend om de vele bloemen en kleuren, vooral in mei. "Dan kan het hier volledig paars, wit, roze en geel zijn", vertelt de boswachter enthousiast.

"Het blijft je verbazen - het ene moment loop je door de stad en het volgende moment bevind je je in de beschermde natuur. Onder andere daarom is het zo belangrijk dat het behouden blijft."

Slechte waterkwaliteit

Ook Hokke merkt in haar werk dat de natuur hard achteruit gaat, vertelt ze. "De waterkwaliteit is hier bijvoorbeeld erg slecht en dat heeft invloed op de waterbeestjes. En als er minder waterbeestjes zijn, is er minder voedsel voor andere dieren, zoals vogels."

"Dit laat zien hoe afhankelijk de soorten van elkaar zijn", vervolgt ze. Een ander voorbeeld zijn de libellen die zich steeds minder laten zien. "In de de zomer zou het hier een libellenwalhalla moeten zijn, maar je ziet ze bijna niet meer."

Boswachter Natascha Hokke

'Volstrekt onuitvoerbaar'

De grote winnaar van de verkiezingen, de PVV, wil alle natuurwetten van tafel vegen, zo staat in het partijprogramma. Ook het stikstofbeleid moet het veld ruimen en dat vindt ook de BBB, waar de PVV mogelijk mee om tafel gaat om een kabinet te vormen.

Ook secretaris Geert Starre van natuurbeschermingsclub de Natuurbeschermingswacht maakt zich zorgen om de natuur. De confrontatie met de PVV gaat hij graag aan. "Als ik het verkiezingsprogramma zie, dan staan er een aantal dingen in die volstrekt onuitvoerbaar zijn."

Naar de rechter

De Natuurbeschermingswacht houdt in de gaten of de Nederlandse en Europese regels worden nageleefd. En zo niet, dan deinzen ze er niet voor terug om naar de rechter te stappen en te procederen. "Dossiers doorakkeren en stukken schrijven, dat is waar wij ons het meest mee bezig houden", vertelt Starre.

De Natuurbeschermingswacht hield al een boel dingen tegen. Van boottochten tot mountainbike-evenementen door Natura-2000 gebieden. Maar ook bouwvergunningen wisten ze te stoppen.

Vergunningen en evenementen

"Door vergunningen van evenementen aan te pakken, raak je meer mensen dan wanneer je het alleen hebt over stikstof", vertelt Starre. "Stikstof wordt typisch gebracht als een probleem van boeren, terwijl evenementen veel meer mensen raken. De bouw ligt bijvoorbeeld stil door stikstof en evenementen kunnen niet doorgaan." Starre wil aantonen dat stikstof niet een probleem is van boeren alleen, maar van iedereen.

Een ander voorbeeld dat laat zien dat procederen effect kan hebben, is het verhaal van een bijna 100 jaar oude zomereik in Hoogeveen. Die eik dreigde omgekapt te worden omdat er een industrieterrein met een yoghurtfabriek voor in de plaats moest komen. Er werd uiteindelijk besloten de boom niet om te kappen, maar te verplaatsen.

Meer wegen, groei van Schiphol

De PVV wil onder andere meer wegen aanleggen en Schiphol uitbreiden, maar dat kan volgens Starre niet zomaar. "Als hij inderdaad een kabinet gaat vormen, betekent het niet dat hij zomaar Europese regels aan de kant kan schuiven."

"Wij kunnen direct naar de bestuursrechter in Nederland en vragen om een toetsing op het Europese recht als de Nederlandse wetten onvolledig zijn. Het Europese recht heeft dan voorrang", weet Starre.

Geert Starre

'Hoe minder populair, hoe effectiever'

Starre gaat bijna van het ene proces naar het andere, om de natuur - in zijn ogen - te redden. Dat hij zichzelf daarmee niet altijd populair maakt, vindt Starre niet vervelend, maar juist gunstig. "Hoe minder populair we zijn, hoe effectiever. Het is gunstig dat iedereen denkt dat we een irritant natuurclubje zijn."

Kwaad bloed zetten ziet Starre dan ook als iets positiefs. "Veel milieuclubs zijn te zacht geweest. Wij willen praten, maar dan wel met resultaten, anders gaan we procederen."

Samen de schouders eronder

Boswachter Hokke legt uit hoe Nederland decennialang koploper is geweest op het gebied van landbouw en watermanagement. Die rol ziet hij Nederland graag weer terugpakken. "Waarom zouden we niet samen de natuur weer een belangrijke plek geven in onze samenleving?"

"Laten we het niet somber inzien, maar samen de schouders eronder zetten. En de politiek, die is hierbij aan zet."