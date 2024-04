Volgens kiezers van de formerende partijen zou Nederland op z'n minst moeten proberen om internationale asielregels aan te passen. VVD- en NSC-kiezers willen dat een volgend kabinet zich tot die tijd wel aan de huidige regels houdt, PVV-stemmers niet.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 11.000 kiezers van de formerende partijen. Migratie houdt de gemoederen aan de formatietafel flink bezig. Internationale regels, zoals het VN-vluchtelingenverdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, zijn vooral voor de PVV een doorn in het oog, maar die nu al negeren kan Nederland internationaal duur komen te staan.

Niet heilig voor kiezers

Internationale afspraken zijn voor kiezers van formerende partijen allesbehalve heilig. In de achterban van de PVV en BBB wil vrijwel niemand dat Nederland zich daaraan houdt. Maar ook maar weinig kiezers van de VVD (13 procent) en NSC (11 procent) vinden dat Nederland zich aan internationale verdragen moet blijven houden, ook als een kabinet daarmee minder mogelijkheden heeft om migratie te beperken.

Compleet negeren, zoals kiezers van de PVV willen, gaat VVD- en NSC-kiezers nog wel een flinke stap te ver. Het liefst zouden zij zien dat Nederland zich voor nu aan internationale verdragen houdt, maar tegelijkertijd gaat proberen die aan te passen om strenge asielwetten op de langere termijn mogelijk te maken.

Wat moet een volgend kabinet doen als het gaat om internationale verdragen?

'Verantwoord veranderen'

Zo vinden VVD-kiezers dat tijden zijn veranderd en dat Nederland moet meebewegen. "Bij het sluiten van de verdragen had Nederland meer ruimte, geld en middelen dan nu om vluchtelingen te helpen", legt een panellid uit.

NSC-kiezers vinden wel dat Nederland de rechtsstaat moet respecteren bij een poging om de verdragen aan te passen. "Wetten en verdragen zijn niet in steen gebeiteld, maar veranderen moet wel verantwoord gebeuren", zegt een van hen.

Aanpassen of eruit stappen?

Het aanpassen van internationale verdragen is een werk van lange adem, benadrukt politiek verslaggever Marloes Lemsom. Zo moeten voor het aanpassen van het Vluchtelingenverdrag alle 146 landen die het verdrag hebben ondertekend het daarmee eens zijn. "Dat duurt lang, en dan nog is de vraag of het gaat lukken."

De kans dat een nieuw kabinet dit gaat lukken in de regeringsperiode is volgens haar vrij klein. "In theorie zou een land zich ook terug kunnen trekken uit het Vluchtelingenverdrag. Maar als een land in de Europese Unie zit, gelden in de praktijk dezelfde regels als die van het Vluchtelingenverdrag. Dat levert dus niet zoveel op."

'Ingewikkeld en kost veel tijd'

De formerende partijen spreken in hun verkiezingsprogramma's allemaal van een zogenoemde 'opt-out' voor Europees asielbeleid, al wil NSC dat alleen in het uiterste geval. "Een opt-out zou betekenen dat Nederland uitgezonderd wordt van de Europese wetgeving die over asiel gaat", legt Lemsom uit. "Maar zo'n opt-out is heel moeilijk te verkrijgen."

Daarvoor is een verdragswijziging nodig en alle Europese landen moeten daarmee instemmen. "Als Nederland bepaalde wensen heeft, dan kunnen andere landen vast ook nog wel wat wensen bedenken", zegt ze. "Kortom: het aanpassen van internationale verdragen of wetten is ingewikkeld en kost veel tijd. En op diplomatiek niveau zal Nederland daar door andere landen op afgerekend worden."