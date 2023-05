De Russische hoofdstad Moskou is vannacht getroffen door een droneaanval. Wat er precies gebeurd is blijft onduidelijk, maar Kiev ontkent betrokkenheid en zal dat volgens oud-commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif blijven doen.

Maar wat voor motief zou Oekraïne hebben om vanuit de lucht burgerdoelen aan te vallen? Volgens De Kruif hetzelfde als waarom de Russen het doen: om het moreel van het volk omlaag te halen. "Ook al zit Kiev achter de aanval, ze zullen altijd blijven ontkennen. En ze zullen zeker geen van de geleende wapens uit het Westen hebben gebruikt." Het zal volgens De Kruif altijd een known unknown blijven: een publiek geheim.

Westerse wapens

Een adviseur van Zelensky vertelde vandaag dat Oekraïne er niets mee te maken heeft, maar dat hij de drones in Moskou met 'genot' volgt. Erg tegenstrijdig, maar in de oorlog is weinig spraken van 'genot', legt De Kruif uit. Of een dergelijke reactie handig is voor de steun vanuit het Westen is een betere vraag. "Die hopen natuurlijk niet dat hier westerse wapens voor gebruikt zijn, want die zijn bang voor mobilisatie van Rusland."

De droneaanval heeft volgens de Russische autoriteiten geleid tot twee lichtgewonden en lichte schade aan gebouwen. Volgens het Kremlin bestond de aanval uit acht drones, waarvan er vijf zouden zijn neergeschoten door luchtafweer. Drie andere drones zouden door een stoorzender uit koers zijn gebracht. Eerder werd er nog gesproken over 25 onbemande voertuigen.

Civiele doelen

Wat volgens de oud-commandant het meest opvalt is dat het strijdtoneel zich de afgelopen dagen heeft verplaatst van militaire naar civiele doelen. "Tot nu toe gebruikte Rusland de middelen vooral tegen de voorbereiding van het offensief. Zoals aanvallen op logistieke centra en verkeersknooppunten." Maar volgens hem zijn er de afgelopen dagen steeds meer aanvallen op burgerdoelen. "Kijk alleen al naar de aanvallen op Kiev." Deze verplaatsing is volgens De Kruif nu ook zichtbaar in de aanval op Moskou, waarbij voor zover bekend geen militaire doelwitten geraakt zijn.

Met een afstand van 460 kilometer tussen de grens van Oekraïne naar Moskou is het een grote tocht voor een drone. "Het is een goede vraag waarom deze drones niet opgemerkt zijn. Er zijn twee mogelijkheden: de drones zijn inderdaad opgelaten vanaf het Oekraïens grondgebied of ze stegen op vanuit Rusland, maar ook dat zou een gigantisch lastige operatie zijn."

Waarheid manipuleren

"Oekraïne zal altijd blijven ontkennen verantwoordelijk te zijn voor deze aanval", vertelt De Kruif. Toch is het volgens de oud-commandant niet ondenkbaar dat Oekraïne deze aanval heeft uitgevoerd. "Op deze manier zouden ze kunnen laten zien dat het ook in Moskou niet langer veilig is."

Aan de andere kant zou Rusland het incident ook zelf in scene kunnen hebben gezet. "We moeten dit scenario zeker openhouden", vervolgt De Kruif. "Beide partijen zouden de waarheid kunnen manipuleren, waardoor beide scenario's mogelijk zijn." Rusland zou op deze manier volgens hem bijvoorbeeld draagvlak kunnen vergroten voor de mobilisatie van nieuw personeel.

Geen gamechanger

Toch lijkt het De Kruif minder waarschijnlijk dat er nu sprake is van een zogenoemde false flag door Rusland, een actie dat door de ene partij wordt uitgevoerd om vervolgens de schuld in andermans schoenen te schuiven. Hiervoor wijst hij terug op de twee drones die begin mei werden neergehaald bij het Kremlin. "Ook toen wees Rusland naar Oekraïne", vertelt hij. "De Amerikaanse inlichtingendiensten vermoeden dat Oekraïne inderdaad achter deze aanval zat." Daarnaast heeft Poetin volgens hem al meer dan voldoende steun in eigen land, omdat hij de propaganda volledig beheerst. "Ik verwacht dan ook niet dat deze aanval op Moskou een gamechanger zal zijn in de steun voor Poetin in eigen land."

"De drone richting Moskou is vermoedelijk een politiek gedreven actie, als het inderdaad is gegaan is zoals wij denken dat het gegaan is. Om dit keer eens het Russische moraal naar beneden te halen met de boodschap: 'Als jullie Kiev aanvallen dan laten wij zien dat wij ook Moskou kunnen aanvallen'. Ik denk dat het westen hier wel bezorgd over is. Wat gaat de reactie van de Russen hierop zijn?"

Nog geen nieuwe fase

De aanval op het Kremlin zal volgens De Kruif ook niet doorslaggevend zijn voor de grootschalige mobilisatie van nieuwe militairen. "Je moet een grote mobilisatie wel kunnen organiseren", vertelt hij. "Op dit moment lijkt het mij zeer onwaarschijnlijk dat daar voldoende infrastructuur, wapens en munitie voor beschikbaar zijn."

Volgens De Kruif is de oorlog dan ook nog niet in een nieuwe fase beland. "De nieuwe fase gaat van start zodra het Oekraïense offensief van start gaat."