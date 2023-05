Moskou ligt 1.000 kilometer van de Oekraïense grens. Maar sinds vannacht is de Russische aanval op Oekraïne geen 'ver-van-hun-bed-show' meer voor Moskovieten. Na de drone-aanval van maken inwoners zich zorgen, ziet correspondent Joost Bosman.

Over wie de aanval op de Russische hoofdstad heeft uitgevoerd, is veel onduidelijk. Vermoedelijk gaat het om tientallen drones. De berichten daarover lopen uiteen van 8 tot 32 stuks. Correspondent Joost Bosman in Moskou merkte zelf niets van de aanval, maar andere inwoners wel.

Nog veel onduidelijkheid

"Het is vanmorgen vroeg gebeurd. Ik lag zelf nog te slapen", vertelt Bosman. "Maar alle tv-programma's gaan er nu over. Sommige mensen op tv zeggen dat ze dachten dat het misschien een gasexplosie was, of dat ze niet wisten wat het was. Maar omdat het op meerdere plaatsen is gebeurd, begrepen mensen dat het dus om een drone-aanval gaat."

"De strijd in Oekraïne kan dus nu ook gewoon naar Moskou komen, zien we. Naar het centrum van de macht", zegt Bosman. "Op tv wordt gezegd dat mensen rustig moeten blijven en dat de luchtafweer goed heeft gewerkt. Maar veel Russen zullen zich afvragen hoe goed ze beschermd zijn. En hoe sterk is die luchtverdediging eigenlijk?"

Schade bij uitschakelen

Bij de aanval zijn zeker twee personen lichtgewond geraakt. De schade lijkt mee te vallen. Het uitschakelen van de drones zorgde wel voor veel schade. "Waarschijnlijk is het grootste deel van de drones gewoon neergeschoten. Ik heb niet gehoord dat drones echt zijn ingeslagen", legt de correspondent uit.

De Russische autoriteiten hebben ook de gps-signalen van de drones verstoord, waardoor de die van hun route zijn afgeweken, weet hij. "Ze zijn dus ergens anders neergekomen dan ze zouden moeten."

'Terroristische daad'

Rusland noemt de drone-aanval een terroristische daad, gepleegd door Oekraïne. Maar Oekraïne achter de aanval te zitten. De gemiddelde Rus is overgeleverd aan de spin van het Kremlin, ziet Bosman. Op televisie wordt dan ook steeds naar Oekraïne als dader gewezen.

"Ik zag een reactie van een pro-Kremlin politicoloog, die zegt dat het wanhoopsdaad is van Oekraïne. Hij zei: 'We hebben Oekraïne steeds aangevallen, ze hebben Bachmoet uit handen moeten geven en dit is een wanhoopsdaad omdat ze het op de grond verliezen'", vertelt Bosman over het verhaal op de Russische televisie. Ondertussen heeft de burgemeester van Moskou opgeroepen tot kalmte.