Opnieuw inval van Russische milities die strijden tegen Poetin, deze keer op 'heilige grond voor de Russen'

Na de eerste inval in 2022 zijn Russische milities die strijden tegen president Poetin opnieuw hun eigen land binnengedrongen. Oud-commandant Mart de Kruif noemt de inval 'verrassend', maar zegt ook dat het verder weinig verschil zal maken in de oorlog.

Het gaat om groepen met een Russische achtergrond. Mensen met een Russisch paspoort of banden met Rusland, verenigd in een aantal eenheden die vechten aan de Oekraïense kant, vertelt oud-commandant De Kruif over de meest recente inval van het Legioen Vrijheid Voor Rusland en het Russische Vrijwilligerskorps.

'Er zijn ook Russen tegen Poetin'

De groepen vallen volgens de oud-commandant onder het Oekraïense leger en vechten sinds 2 jaar in naam van Oekraïne op Russisch grondgebied. "Dat doen ze om te laten zien, vooral aan de inwoners van Rusland, dat niet alle Russen tegen Oekraïne zijn. Er zijn ook Russen die tegen Poetin zijn."

Het is niet de eerste keer dat deze verzetsgroepen hun eigen land tegenwerken. In de zomer van 2022 vielen beide groepen in diezelfde regio Rusland binnen vanuit Oekraïne. Dat dit opnieuw gebeurt, nu in de stad Koersk, noemt De Kruif 'verrassend'.

'Heilige grond voor Russen'

In de omgeving van Koersk vond in 1943 namelijk een van de grootste tankslagen in de Tweede Wereldoorlog plaats, tussen Rusland en Duitsland. De tankslag werd gewonnen door de Russen. "Voor hen is die tankslag een symbool geworden van de weerbaarheid van de Russen. Het was uiteindelijk de start van de overwinning op Duitsland."

"Om daar, op het gebied dat door de Russen als heilige grond wordt gezien, aan te vallen maakt dat de aanval gebruikt kan worden om landelijk, maar ook wereldwijd indruk te maken", zegt De Kruif.

Geen verschil in de oorlog

Toch lijkt het erop dat het werk van de milities weinig effect zal hebben. De kleine eenheden van ongeveer duizend man zijn niet sterk genoeg om langdurig Russisch grondgebied te bezetten, vertelt De Kruif.

Eventuele terreinwinst zal dus van korte duur zijn. "Het zal geen verschil maken in de oorlog. Je moet het dus vooral zoeken in de symboliek die erachter zit." Maar het legt volgens de oud-commandant wel een zwakke plek bloot. "Het feit dat ze Rusland twee keer kunnen binnendringen is natuurlijk vrij verontrustend voor de Russen."

Meer context nodig

Omdat de eerste berichten over de inval afkomstig zijn van Telegram, een berichtendienst waarmee gebruikers versleutelde en zelfvernietigende berichten kunnen versturen, benadrukt De Kruif wel dat het nog even wachten is op de details van de inval en een uitgebreide reactie van Rusland.

In eerdere posts via dezelfde berichtendienst bevestigde burgemeester Roman Starovoit van Koersk wel al dat er sprake was van een door Oekraïne gesteunde Russische inval. Ook laat hij weten dat er een dodental is, al is het aantal nog niet bekend.