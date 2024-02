Er is een brede roep in de Kamer om het mes te zetten in vergoedingen aan Oekraïners in ons land. Zo zouden ze onder andere huur moeten gaan betalen. In Budel doen ze dit al langer: "Zij vinden dit volstrekt logisch."

Oekraïners die gevlucht zijn voor de oorlog, krijgen in Nederland gratis onderdak, zorg en leefgeld. Dat komt omdat zij onder een aparte regeling vallen en als ontheemden worden aangemerkt en niet als asielzoekers.

Verrassend positief

Nu de teller inmiddels op ruim honderdduizend vluchtelingen staat en de oorlog alweer 2 jaar aan de gang is, vindt een meerderheid van de Kamer dat de financiële steun aan deze vluchtelingen moet worden teruggeschroefd. Dat geldt dan voor de groep die een baan heeft.

In de gemeente Budel wonen 44 Oekraïners en hebben ze maanden geleden de vraag op tafel gegooid of werkende Oekraïners niet een vorm van huur konden betalen. En daar reageerden ze verrassend positief op, zegt burgemeester Ronald van Kessel van de gemeente Cranendonck, waar Budel onder valt.

Iets terugdoen

"Wij hebben gesprekken gevoerd met Oekraïneers en gezegd, als je betaald werk hebt, hoe sta je er in als je dan een vergoeding betaalt voor de huisvesting? Daar hebben we van iedereen positieve reacties op gekregen. Ze zeggen: 'We zijn zo dankbaar, we willen graag iets terug doen.'"

De burgemeester vindt het ook logisch dat deze groep betaalt voor het onderdak dat ze krijgen. "Iedereen in onze gemeente die ergens woont, betaalt daarvoor. Dan is het volstrekt logisch om aan Oekraïners die een baan hebben ook een bijdrage te vragen."

Open gesprekken

Overigens wil van Kessel benadrukken dat het om een vrijwillige bijdrage gaat. "Het is allemaal op vrijwillige basis, we hebben hier ook echt open gesprekken met de mensen over gevoerd. En in al die gesprekken gaven ze aan dat ze graag wilden meebetalen. Ze wilden graag bijdragen, om iets te terug te kunnen doen."

Natalie Zadvorna woont al bijna 2 jaar in Budel en beaamt het verhaal van de burgemeester. "Ik ben heel gelukkig hier. Mijn oudere kinderen werken, mijn zoon heeft een goede baan. Alles gaat goed met ons. Dus ik vind het prima een bijdrage te betalen. Waarom niet? Dat is toch normaal als je ergens wilt wonen."

190 euro

Hoewel Natalie tijdelijk geen werk heeft op dit moment, lukt het betalen van de bijdrage van 190 euro wel, omdat haar zoon een goede baan heeft. "Wij kunnen dit geld prima betalen, het is niet zo'n hoog bedrag voor ons. En we hebben een goede standaard van leven. Een mooi huis, mijn jonge kinderen studeren. Dus we betalen graag."

Hoewel ze gelukkig is in Nederland, is haar moederland Oekraïne toch geen dag uit haar gedachte. "Ik kan er echt om huilen als ik nadenk over de toekomst van mijn land. Ik vind het zo lastig om daar over na te denken."

Uitleg aan andere gemeenten

Burgemeester van Kessel denkt dat Budel een voorbeeld kan zijn voor andere gemeenten in Nederland. "Meer dan 25 gemeenten hebben ons al gebeld. Het is natuurlijk iets dat we hier bedacht hebben. En veel burgemeesters vragen zich af hoe wij dat hier geregeld hebben."

"Dat leg ik ze graag uit. Dus ik denk dat nog wel een aantal gaan volgen."