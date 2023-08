Ongeschoold werk was prima om na hun vlucht mee te beginnen, maar nu de oorlog aanhoudt willen Oekraïners in Nederland graag werk dat past bij hun niveau. Volodimir uit Cherson en Denis uit Charkov hebben dat gevonden.

De een hoefde het leger niet in vanwege rugproblemen, de ander omdat er zorgtaken waren voor een familielid. Eenmaal aangekomen in Nederland pakten Volodimir en Denis alles aan. Denis begon als lasser en Volodimir wilde met een bestelbus rondrijden in Arnhem, omdat hij daar was komen te wonen. "Maar het zou onder mijn niveau zijn geweest."

Als ingenieurs aan de slag

Inmiddels werken ingenieurs Volodimir en Denis bij een metaalverwerkingsbedrijf in Veenendaal, waar ze computers aansturen om staal te bewerken. Ze maken onderdelen voor in hijskranen.

"Dit is veel leuker dan lassen", zegt Denis. "Dat werk was echt een stapje terug voor mij, het was onder mijn niveau. Mijn werkdag gaat nu heel erg snel." En werken op een hoger niveau, verdient natuurlijk ook vaak meer. "Ik verdien minstens acht keer zoveel, misschien wel tien."

Verveling

Beide Oekraïners zijn versneld opgeleid door het bedrijf Verder in Techniek. Eigenaar van dat bedrijf Peter Holtslag ziet na bijna anderhalf jaar oorlog een verschuiving optreden bij de Oekraïners die in Nederland zijn.

"Aanvankelijk grepen ze van alles aan. Vaak laaggeschoold werk waar ze makkelijk kunnen instromen, snel geld kunnen verdienen en waar op dit moment nog best veel banen en vacatures zijn in Nederland natuurlijk. Maar na verloop van tijd verveelt dat. En dan biedt ons bedrijf een mogelijkheid om op niveau binnen te stromen."

Blij met Nederlandse baas

Bij veel werkgevers bevallen Oekraïners goed, zegt Holtslag. Ook projectleider Floris Drost van Volodimir en Denis is tevreden. "Deze jongens komen met veel ervaring van het buitenland hierheen. Het zijn nette werkers. Ze doen goed hun best en zorgen dat het werk goed gebeurt."

En ook Volodimir en Denis zijn tevreden. Het werken voor een Nederlandse baas bevalt ze goed. "Ik ben hier veel vrijer in mijn werk. En er wordt in Nederland ook met veel zorg met medewerkers omgegaan. Ik kan ook zelf keuzes maken."

Volgend jaar maart

Het bedrijf waar de mannen werken is nu bezig om huisvesting voor ze te regelen in Veenendaal. "Op die manier kunnen we ze toch bij het bedrijf houden." Volodimir en Denis willen het liefst in Nederland blijven en er ook blijven werken.

Of dat kan, is niet zeker. Op dit moment mogen Oekraïners tot 4 maart 2024 blijven werken in Nederland.