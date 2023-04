Wat doen de westerse commando's in Oekraïne? Die vraag ligt op tafel nu blijkt dat speciale grondtroepen uit onder meer de Verenigde Staten, Frankrijk en ook Nederland in het land zijn. Al kan de gelekte informatie ook misleiding zijn, denken experts.

Dat zegt oud-commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif. Volgens hem heeft Oekraïne er mogelijk belang bij dat deze informatie van het Amerikaanse ministerie van Defensie - het Pentagon - over de westerse commando's in Oekraïne naar buiten is gekomen.

Rusland lijkt te profiteren van lek

Uit een van de gelekte geheime documenten van het Pentagon blijkt dat NAVO-landen Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Letland én Nederland met commando's actief zijn in Oekraïne. Waar de militairen zich bevinden en wat ze exact in het land in oorlog doen, wordt niet duidelijk uit de papieren.

Vooral Rusland lijkt te profiteren van de gelekte informatie. Het zet namelijk het verhaal vanuit het Kremlin kracht bij. De regering van president Vladimir Poetin betoogt al maanden dat Rusland niet alleen verwikkeld is in een strijd met Oekraïne, maar ook met de NAVO.

Paard van Troje

Daarom zou het goed kunnen dat Rusland achter het grote lek binnen het Amerikaanse ministerie van Defensie zit, zegt De Kruif. "Het kan zijn dat het van Russische kant komt om te laten zien hoe ver ze kunnen komen in de systemen."

Al blijft veel onduidelijk over de herkomst van het lek, dat afgelopen vrijdag werd onthuld door The New York Times. Zo twijfelt de oud-commandant aan de echtheid van de 'topgeheime' informatie. Want die zou volgens hem ook een soort Paard van Troje kunnen zijn.

Val om Russen te misleiden?

Vóór een grote operatie is er altijd sprake van een campagne om de tegenstander op het verkeerde been te zetten, weet De Kruif. "Net zo goed zou het een val van de Oekraïners en Amerikanen kunnen zijn om de Russen te misleiden."

Hij houdt dan ook de mogelijkheid open dat het gaat om een operatie die van tevoren is opgezet. "De informatie is duidelijk bewerkt. Het gros van de speciale troepen zou Amerikaans moeten zijn, maar het zijn juist veel Fransen en Britten. Dat is vreemd."

Vrijwilligers met militair verleden

Oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen komt regelmatig in Oekraïne. Tijdens zijn bezoeken komt hij vaak mensen tegen 'waarvan je weet dat het geen Oekraïners zijn', zegt hij over buitenlanders die daar rondlopen.

Het gaat volgens hem om vrijwilligers, soms met een militair verleden. "Maar Oekraïners vragen zich ook af of deze vrijwilligers wel helemaal los te zien zijn van het eigen leger."

'In elke oorlog geheime operaties'

Melissen kijkt dan ook niet op van de gelekte geheime informatie over buitenlandse commando's in Oekraïne. "Want we weten van alle oorlogen dat er geheime operaties plaatsvinden", zegt de journalist die ook verslag heeft gedaan vanuit onder meer Syrië, Afghanistan en Irak.

Maar of er daadwerkelijk sprake is van betrokkenheid van buitenlandse militairen in de strijd, kan de oorlogsverslaggever niet controleren. Hij krijgt namelijk geen toegang tot locaties waar de commando's mogelijk vanuit opereren. "De Oekraïeners zijn er erg goed in om journalisten weg te houden van plekken waar ze ze niet willen hebben."

Nederlandse commando in Oekraïne?

Het Nederlandse ministerie van Defensie wil niet reageren op de onthulling dat er een Nederlandse militair actief zou zijn in Oekraïne.

"We doen daar geen uitspraken over", zegt een woordvoerder, die vertelt dat hij 'niks kan bevestigen noch ontkennen'.