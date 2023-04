Uit de gelekte Amerikaanse defensiedocumenten blijkt een somber beeld voor Oekraïne. Hoe gebruikt Rusland deze informatie? "Past als een puzzelstukje in hun propaganda", zegt Ruslandkenner Helga Salemon van het HCSS.

Uit de 'Pentagon Leaks' blijkt dat Oekraïne onder andere te maken heeft met een tekort aan raketten en dat er een moeilijke situatie dreigt in het oosten van het land. Meer dan honderd van de gelekte documenten bevatten gevoelige informatie over de plannen van het Oekraïense leger, troepen en voorraden.

Puzzelstukje

Het klinkt als een goudmijn voor Rusland, een mooi verhaal om te vertellen. En dat is het ook, zegt Ruslandkenner Helga Salemon. "Het is een godsgeschenk voor Rusland. Gewoon gratis propaganda die ze er als een puzzelstukje in kunnen passen."

Maar het gebeurt wel op twee manieren. "De ene boodschap is dat het valse documenten zijn om zo de Russen te misleiden, maar de tweede boodschap is dat het waar is wat er in de documenten staat", zegt ze.

Winnende hand

Er worden dus veel tegenstrijdige verhalen verteld. "Ze hoeven er niet echt veel voor te doen, want er staat al veel schadelijke informatie in die documenten", zegt Salemon. Bijvoorbeeld dat Oekraïne aan de verliezende hand is. "Daar zetten ze heel erg op in."

"Het kreeg eerst niet veel aandacht in het journaal. Daar wordt gezegd dat de 'militaire operatie' in Oekraïne heel erg goed verloopt", vervolgt ze. "Ze willen laten zien dat ze aan de winnende hand zijn."

Vervalste informatie

Maar dat gebeurt wel door de Russen te misleiden. "In de echte informatie staat dat Rusland meer dode militairen heeft dan Oekraïne. Maar wat ze nu doen, en dat is het valse en het slimme van ze, is dat ze dus ware feiten uit die documenten halen en overgaan op de vervalste feiten", vertelt Salemon.

Tussen alle documenten zitten namelijk ook vervalste. "En dan zeggen ze dus dat er meer Oekraïense doden zijn dan Russische."

Zaken niet onder controle

Maar waar Rusland het meeste op inzet qua propaganda is dat de documenten zouden laten zien dat de VS eigenlijk oorlog voert met Rusland, maar dan via Oekraïne. "President Biden zou een seniele, oude man zijn. Het tegenovergestelde van Poetin", zegt Salemon.

"Ook zou Biden de zaken niet meer onder controle hebben en de wereld naar een kernoorlog leiden", vervolgt ze. "En het gewone volk zou daartegen zijn, daarom portretteren ze de man die de documenten heeft gelekt ook als anti-oorlogsactivist."

Niet mee bezig

En wat de Russen zelf allemaal met die informatie moeten? Hoewel het doel van de propaganda is dat ze in de war raken, zegt Salemon dat veel er niet warm of koud van worden. "Ze denken: het zal allemaal wel. Ze zijn er niet mee bezig."

"Net als bij ons zit iedereen in zijn eigen bubbel. De mensen die Poetin steunen slikken het als zoete koek en de anderen denken: het zal allemaal wel, niemand deugt. Dat is heel gevaarlijk."