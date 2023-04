In het Pentagon en bij de geheime dienst in de Verenigde Staten lopen veel mensen rond met een knoop in de maag. Er zijn namelijk weer geheime documenten van het Amerikaanse ministerie van Defensie gelekt via sociale media.

Het ministerie gaat verder onderzoek doen naar het lek. Vrijdag verklaarden ambtenaren aan persbureau Reuters dit het werk van de Russen zou zijn maar inmiddels stellen meerdere veiligheidsexperts dat er vermoedelijk toch een Amerikaan achter zit.

Erg invloedrijk

"Het is een uiterst gevoelig lek", benadrukt expert internationale betrekkingen Laurien Crump van de Universiteit Utrecht. "Dit is het grootste lek sinds Wikileaks. Niet alleen omdat het informatie over de oorlog betreft, maar ook over andere zaken als Israël en Zuid-Korea. Niet zo groot als Wikileaks, maar wel heel erg invloedrijk."

Crump ziet dat het de prestige van de Amerikanen aantast en invloed heeft op machtsverhoudingen. "Het geeft bondgenoten wat meer invloed over de Amerikanen, omdat ze als het ware wat goed te maken hebben. Er staat in de documenten veel over hoe de Verenigde Staten situaties probeert te beïnvloeden. Dat zet de relaties met hun bondgenoten onder spanning."

'Waarschijnlijk Amerikaans lek'

Het lek is volgens Crump vooral gunstig voor de Russen "Het is koren op de molen van de Russische propaganda. Zij kunnen nu zeggen 'zie je wel dat de VS en de NAVO meedoen aan de oorlog'." Crump vindt het toch onwaarschijnlijk dat het door een Rus gelekt is, omdat het niet alleen over de oorlog gaat.

"Het is waarschijnlijk dat het een Amerikaans lek is", aldus de universitair docent. "En dan is het ook nog de vraag of het bewust gelekt is, of dat iemand bijvoorbeeld iets naar een privé adres heeft gemaild."

Of toch een Russische hack?

Inlichtingen- en veiligheidsdiensten expert Willemijn Aerdts van de Universiteit Leiden kan zich wel heel goed voorstellen dat de Russen achter het lek zitten. "Zij willen graag laten zien dat ze op deze manier de Amerikanen nog kunnen raken."

Aerdts benadrukt daarbij wel dat het niet zeker is dat de Russen verantwoordelijk zijn. "Er zijn verschillende routes mogelijk. Je kan je ook voorstellen dat de Amerikanen juist willen zeggen: 'het ligt bij onszelf', omdat ze niet willen laten weten dat het mogelijk een Russische hack is." Welke optie gevaarlijker is? "Voor het Amerikaanse veiligheidssysteem zou het gevaarlijker zijn als de Russen erin zouden zitten. Maar dat neemt niet weg dat het vervelend is als Amerikanen zelf lekken."

Minder wapens naar Oekraïne

Onderaan de streep heeft dit lek gevolgen voor de oorlog in Oekraïne, verwacht Crump. "Het kan zijn dat landen iets minder snel wapens zullen leveren aan Oekraïne. Ten eerste zullen NAVO-landen erg willen laten zien dat ze niet direct betrokken zijn bij de strijd."

"Daarbij zullen landen als Israël en Zuid-Korea, die onder Amerikaanse druk stonden om wapens te leveren, nu willen laten zien dat ze niet door de Verenigde Staten onder druk gezet kunnen worden. Ten slotte heeft het feit dat er informatie naar buiten is gekomen over de munitievoorraden van Oekraïne natuurlijk ook gevolgen."