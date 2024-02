Is het mogelijk om de straat in Den Haag waar de Russische ambassade is gevestigd te vernoemen naar Aleksej Navalny? Lissa Hollmann besloot daar werk van te maken en startte een petitie: "Om te proberen iets aan deze situatie te doen."

Toen vrijdag bekend werd dat Navalny was overleden in een strafkamp hoefde Lissa niet lang na te denken: een paar uur later stond ze voor de Russische ambassade in Den Haag met een bos bloemen, uit protest tegen de dood van de Russische oppositieleider.

'Te bizar voor woorden'

"Ik vond het belangrijk om een kaarsje aan te steken en bloemen neer te leggen", vertelt Lissa. "Niet alleen omdat ik Navalny wilde herdenken, maar ook omdat ik wist dat mensen in Rusland die precies hetzelfde deden als ik werden weggevoerd. Ik vind het te bizar voor woorden dat je moed nodig hebt voor zo'n onschuldige daad."

Ze volgde de situatie rond Navalny al wat langer. "Een van de laatste dingen die hij in een documentaire heeft gezegd, is me goed bijgebleven. Dat was iets in de trant van: 'Het kwaad kan alleen blijven bestaan, als de goede mensen niets doen.' Toen dacht ik: ik kan nu op de bank blijven zitten en nadenken over hoe erg ik dit vind, of daadwerkelijk iets aan deze situatie proberen te doen."

Bron: EenVandaag Programmamaker Max Terpstra heeft de Andries Bickerweg al 'omgedoopt' tot Navalnylaan

Vernoemd naar VOC-koopman

Naast deze steunbetuiging besloot ze ook een petitie te starten. Het doel: de straat waar de Russische ambassade is gevestigd laten veranderen in de Aleksej Navalnyweg. De weg is nu nog vernoemd naar Andries Bicker. Hij was een machtige VOC-koopman die in de 17de eeuw veel geld verdiende aan de pelshandel met Moskovië, de historische naam voor Rusland.

Misschien nog wel meer reden om de straat te vernoemen naar de overleden Russische oppositieleider? "Ik had alleen geen idee waar ik moest beginnen, dus ik kwam via Google uit op Petities.nl", vertelt Lissa lachend. En daar is de petitie nu ook te ondertekenen.

40.000 keer ondertekend

"Ik heb eerst mijn zussen gevraagd of ze de petitie konden ondertekenen, zodat hij in ieder geval drie keer ondertekend was", zegt de initiatiefnemer. "Daarna heb ik het in mijn eigen netwerk rondgestuurd. Hoewel er heel positief op werd gereageerd, bleef de impact eigenlijk heel klein. Ik heb namelijk helemaal geen groot bereik."

Het aantal steunbetuigingen liep gestaag op, maar daar kwam verandering in toen de petitie gisteren genoemd werd in de talkshow Sophie & Jeroen. "Op een gegeven moment waren er zo veel mensen bezig met het ondertekenen van de petitie dat de site eruit lag." De teller staat inmiddels op ruim 40.000 ondertekeningen.

Meerdere verzoeken bij gemeente

Maar gaat het ook daadwerkelijk iets uithalen, staat de gemeente Den Haag ervoor open om de straat te hernoemen? "We hebben inmiddels meerdere verzoeken voor de straatnaamwijziging ontvangen", zegt woordvoerder Vicky Hendriks. "Die zijn begrijpelijk en sympathiek."

"De gemeente bekijkt op welke manier hier gehoor aan kan worden gegeven", laat ze weten. Ambtenaren en een medewerker van het Haags Gemeentearchief kunnen (positief) advies uitbrengen, maar uiteindelijk moet het college van burgemeester en wethouders definitief de knoop hoorhakken.

Wijziging niet zomaar geregeld

Het is dus niet zomaar besloten en geregeld, legt de woordvoerder uit. "Straatnamen worden namelijk voor zeer lange tijd vastgesteld en daarom zorgvuldig gewogen." Een wijziging heeft namelijk verstrekkende gevolgen, benadrukt Hendriks. "Enerzijds voor de gemeente, omdat de systemen aangepast moeten worden en er administratieve verhuizingen plaatsvinden."

Maar er zijn ook gevolgen voor de bewoners van de straat, vervolgt ze: "Alle panden met een huisnummer aan de betreffende straat zullen administratief verhuizen, wat veel kosten en mogelijke bezwaren tot gevolg heeft. Bedrijven moeten websites en briefpapier laten aanpassen, maar ook bewoners moeten aan instanties een verhuizing doorgeven."

'Petitie is heel mooi middel'

Lissa is zich ervan bewust dat het veranderen van een straatnaam 'een ontzettend gedoe is'. "Alhoewel ik hoop dat het uiteindelijk wel gaat gebeuren, vind ik het belangrijker dat de overheid zich realiseert dat de inwoners willen dat er iets gebeurt. Dat is mijn grootste doel en deze petitie is een heel mooi middel om dat te laten zien."

En een mogelijke reactie van Rusland op haar protestactie? Daar maakt ze zich geen zorgen om: "Nee, ik ben niet bang, Ik ben totaal niet relevant in dit verhaal: ik weet geen staatsgeheim en ik ben geen spion. Ik ben iemand die, net zoals duizenden anderen, deze petitie heeft ondertekend. Alleen dan ben ik toevallig degene die het heeft opgezet, meer is het echt niet."