Nog eens 19 jaar gevangenisstraf kreeg Ruslands enige oppositiepoliticus Aleksej Navalny vandaag opgelegd. Sergei Gorbunov heeft sinds een maand een verblijfstatus in Nederland en weet dat er maar één ding op zit: "Doorgaan met de strijd."

Ooit was zijn plan om in Duitsland te blijven, toen hij daar woonde als student. Maar de opkomst van Aleksej Navalny in Rusland veranderde alles voor Sergei.

Grote invloed

Hij zag rond 2013 hoeveel invloed de Russische oppositie-politicus Navalny kreeg in het land. Zijn aanhang groeide, hij bouwde een professioneel team en richtte een professionele anti-corruptie-organisatie op.

"Ik vond het enorm indrukwekkend om te zien, wilde daaraan meewerken", vertelt Sergei. In die jaren stelde Navalny zich kandidaat voor het burgemeesterschap van Moskou en enkele jaren later wilde hij dat ook doen voor het presidentschap. Een veroordeling wegens verduistering van een partij hout verhinderde die laatste mogelijkheid.

Nieuwe president

"Het was mijn droom om voor hem te werken", vertelt Sergei. "Ik werkte als au pair in Duitsland en wilde daar blijven. Maar toen er in 2013 een grote beweging op gang kwam tegen Poetin veranderde al mijn plannen."

"Ik dacht echt dat Navalny onze nieuwe president kon zijn. Hij was zo energiek en leek zoveel te kunnen. Ik besloot daarom terug te gaan naar Rusland."

'Niemand zo succesvol als hij'

Daar ging Sergei werken voor het Telegram-kanaal van Navalny en schreef hij nieuwsartikelen. "Het was fantastisch, zo geïnspireerd als ik werd van hem. En dat er zoveel steun kwam toen hij zich kandideerde voor burgemeester en president."

"Ik denk dat we van geluk mogen spreken dat we dit proces hebben meegemaakt in real life", vertelt hij. Navalny is niet de eerste oppositie-politicus in Rusland, maar wel een bijzondere, vindt Sergei. "Niemand was zo succesvol als hij."

Pro-Navalny-bijeenkomsten

Vanwege zijn politieke activiteiten, die bij het Kremlin niet in goede aarde vielen, kwam Sergei 2 jaar geleden naar Nederland. Een maand geleden kreeg hij een verblijfstatus.

Hij zet zich in voor de organisatie Free Russia NL en is onder meer spreker tijdens pro-Navalny-bijeenkomsten in Amsterdam. Daar komen nog altijd weinig mensen op af, maar Sergei ziet dat aantal langzaam groeien.

Hoop verspreiden

Ook in de gevangenis kan Navalny mensen in Rusland en daarbuiten de hoop geven dat verandering mogelijk is, volgens Sergei. "Navalny heeft altijd gezegd: geen paniek, we moeten ons concentreren op het gevecht tegen Poetin."

"Natuurlijk maak ik me zorgen over Aleksej, we kunnen hem verliezen. Maar we moeten ook hoop verspreiden. We moeten laten weten dat er mensen zijn die tegen Poetin en de oorlog zijn. We moeten vechten voor Navalny."