Dit weekend waren er opnieuw droneaanvallen in Moskou: niet voor het eerst ligt de stad onder vuur. Het lijkt te gaan om Oekraïense drones, maar het land claimt nooit officieel de verantwoordelijkheid. Waarom niet? Hoogleraar André Gerrits legt het uit.

Dat de Oekraïense president Zelensky de aanvallen nooit officieel geclaimd heeft, heeft volgens hoogleraar internationale politiek aan de Universiteit Leiden André Gerrits allereerst te maken met zelfbescherming. "Rusland kan nog harder terugslaan als Zelensky toegeeft dat zij achter de aanvallen zitten."

Doel van de aanvallen

Ten tweede wil Zelensky volgens Gerrits Amerika en Duitsland niet tegen de haren in strijken. "Zij willen dat de oorlog niet naar Russisch grondgebied uitbreidt." Maar terwijl Zelensky de banden met het Westen graag goed wil houden, heeft hij ook bepaalde doelen die hij in Rusland wil bereiken, legt Gerrits uit. "Het psychologische effect van de aanvallen is dat hij de kwetsbaarheid van Rusland wil aantonen. Hij laat ermee zien dat Rusland er klaarblijkelijk niet in slaagt om alle drones uit de lucht te schieten."

Daarnaast is het ook een oorlogsvoeringstactiek, vertelt Gerrits: "Je kunt maar beter een oorlog proberen te voeren op het grondgebied van de ander. Dat is minder kostbaar voor jezelf, zowel in materieel als mensenlevens. Op deze manier wil Zelensky de Russen laten weten dat de oorlog die zij voeren ook voor hen geen kosteloze zaak is."

Verdedigingsoorlog

Hoewel het Westen op allerlei manieren al in het conflict verzeild is geraakt, zorgt het toch voor ongemak als Oekraïne inderdaad met aanvallen de grens overgaat. "Dat komt omdat het Westen de oorlog nu als een verdedigingsoorlog tegen Russische agressie ziet. Als Oekraïne over de letterlijke grens heenstapt, wordt Rusland misschien geprovoceerd en gaan ze wellicht over tot maatregelen die het Westen niet wil."

Eigenlijk wil het Westen dat Rusland wordt verslagen zonder dat zij geprovoceerd worden, vertelt Gerrits. "Dat is een beetje het idee van de Westerse hulp aan Oekraïne. Het is heel politiek geredeneerd en een beetje krom."

Geen invloed op de Russen

Gerrits denkt dat de huidige aanvallen nog niet het gewenste effect hebben op de Russische bevolking. "De aanvallen op Moskou zijn echt speldenprikken. Op een stad van 12 miljoen mensen waarvan sommigen niet eens weten dat er een echte oorlog gaande is, is dit niks."

"De aanvallen hebben nu vooral een symbolische betekenis. Maar Zelensky zal nog wel meer drones de lucht in moeten sturen voordat de Russen echt nerveus worden, laat staan dat er een omslag teweeg wordt gebracht."

Uitkomst offensief bepalend

Of de drone-aanvallen gevolgen hebben voor de steun van het Westen aan Oekraïne, hangt van verschillende dingen af, denkt Gerrits. "Voornamelijk de uitkomst van het offensief zal bepalend zijn."

"Als de Oekraïners geen succes hebben met hun offensief, kan het idee ontstaan dat de oorlog niet te winnen valt met conventionele oorlogsvoering. Dan zou het standpunt van de Oekraïense bondgenoten wellicht ook kunnen veranderen. Maar daar valt nu nog niet over te speculeren."