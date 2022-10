De Oekraïense hoofdstad Kiev is opnieuw vanuit de lucht aangevallen. Deze keer gebeurde het met drones, waarvan er een aantal explodeerde in de stad. Wat zijn dit precies voor drones en waarom gebruikt Rusland ze nu? Expert Wim Zwijnenburg legt het uit.

Iran gebruikte dit soort drones al eerder toen het Saoedi-Arabië aanviel, vertelt projectleider Humanitaire Ontwapening Wim Zwijnenburg van PAX.

Drones uit Iran

De drones die Rusland gebruikt, komen dan ook uit Iran. Er zijn er een paar honderd gekocht, zegt Zwijnenburg. "Amerikaanse geheime diensten waarschuwden hier een paar maanden geleden al voor. Iran heeft jarenlang ervaring opgebouwd en daarmee kan Rusland nu heel goed doelen raken."

"Rusland gebruikt de laatste 2 tot 3 weken steeds meer van dit soort type wapens", vertelt hij. Een reden daarvoor is een tekort aan raketten in het Russische arsenaal, maar ook omdat ze met Iraanse drones een stuk verder kunnen komen.

One way drones

Het zijn kamikaze-drones en worden ook wel one way drones genoemd, omdat ze niet terug kunnen vliegen. "Het zijn een soort vliegende driehoeken met explosieve lading", legt Zwijnenburg uit. "Die kun je heel precies tegen doelwitten aan laten vliegen."

De drones zijn dan ook relatief goedkoop. "Ze zijn ongeveer 20.000 dollar en worden in elkaar gezet met componenten uit China", vertelt de expert. Dat is voor de Russen een stuk betaalbaarder dan een raket. "Die zijn al snel 1 miljoen euro."

Makkelijk te onderscheppen

De drones vliegen relatief laag, waardoor ze moeilijk te zien zijn op de radar. "Maar ze vliegen ook vrij langzaam, waardoor ze makkelijker uit de lucht te halen zijn", zegt Zwijnenburg. "Oekraïne zegt de helft ervan te kunnen onderscheppen."

"Maar ze hebben er ook moeite mee, en juist omdat Rusland zoveel diverse doelen aanvalt is het lastig om overal verdediging op te zetten. Rusland maakt er misbruik van door zoveel mogelijk af te schieten."

Burgerdoelen

Een drone is 2.5 meter en er kan naar schatting zo'n 40 kilo aan explosieven in. "Als je die ontploffingen ziet, zie je hoeveel schade je kan aanrichten", zegt Zwijnenburg. Het is opmerkelijk dat Rusland ze gebruikt om burgerdoelen mee aan te vallen, vindt hij.

"Je zou verwachten dat ze militaire doelwitten zouden nemen omdat ze militair zwaar onder druk staan. Maar ze gaan doelbewust Oekraïense burgerdoelen aanvallen om zo terreur te zaaien, en laten eigen burgers zien dat ze Oekraïners terug kunnen pakken."