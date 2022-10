Als wraak voor de explosie op de Krimbrug afgelopen weekend, viel Poetin verschillende Oekraïense steden aan. De vraag is wat Oekraïne nog meer te wachten staat. Kernwapens zal Poetin in elk geval niet zo snel inzetten, zegt expert Han Bouwmeester.

Bij de annexatie van de Krim in 2014 zei president Poetin al dat hij bij een aanval op het gebied kernwapens zou gebruiken.

Grote gevolgen

Maar docent militaire strategie Han Bouwmeester van de Koninklijke Defensie Academie in Breda ziet 'nog geen escalatie' in de Russische bombardementen. "We vinden Poetin irrationeel, maar zien ook dat hij nog steeds zijn stappen overweegt", zegt hij.

De aanvallen van vanmorgen op de Oekraïense steden Kiev, Dnipro, Chmelnytsky, Zjytomyr, Ternopil, Lviv en Charkov laten volgens hem zien dat Poetin niet zomaar naar een kernwapen zal grijpen. "Ik denk dat hij zich ook wel realiseert dat de inzet van nucleaire wapens grote consequenties voor hemzelf en voor Rusland zal hebben."

Isolement van Rusland

Een nucleaire aanval zou een isolement van Rusland op het wereldtoneel betekenen, legt Bouwmeester uit. Poetin heeft de (economische) steun van China en India hard nodig in Azië.

"Hij wil daarom zo lang mogelijk kijken wat hij conventioneel kan doen om een antwoord te geven op de aanval op de Krimbrug", zegt Bouwmeester.

'Doe geen gekke dingen met ons'

Poetin heeft inmiddels erkend dat de bombardementen vergeldingsaanvallen zijn voor de explosies op de Krimbrug, afgelopen zaterdag. Dat is volgens de docent militaire strategie ook te merken.

"Militair gezien heeft dit nauwelijks waarde. Hiermee probeert Poetin angst aan te jagen, zo van: doe geen al te gekke dingen met ons, want dan slaan we terug."

Burgerdoelen

Bouwmeester wijst erop dat het niet de eerste keer is dat Rusland burgerdoelen bestookt. "Het is wel een permanent terugkomend iets bij die Russen. We hebben het al eerder gezien in de Tweede Wereldoorlog, in de Tsjetsjeense oorlogen, in Syrië, en nu ook weer in Oekraïne."

"De Russen schrikken er niet voor terug om burgerdoelen aan te vallen."

Niet alles beveiligen

Oekraïne claimt de helft van de afgevuurde Russische raketten onderschept te hebben. "Ik denk dat de Oekraïense luchtverdediging op zich best goed is, maar je kunt niet alles beveiligen", benadrukt Bouwmeester.

"Ik denk dat hun prioriteit bij hun eigen strijdkrachten ligt. Bovendien is Oekraïne natuurlijk een enorm groot land."

Geen inzicht

Daarnaast gebruikt Rusland drones bij de aanvallen en die zijn lastiger te onderscheppen dan raketten of vliegtuigen. Heeft Oekraïne dan wel de middelen om zich goed te verdedigen? "Daar hebben we minder goed zicht op", zegt de docent. "De Oekraïners schermen goed af hoe hun organisatie in elkaar steekt."

"Wel weten we dat ze luchtverdedigingssystemen van onder andere Duitsland hebben gekregen, maar waar en hoe die worden ingezet, dat weten we niet."