Door de explosies bij de Nord Stream-gasleidingen maken Europese landen zich zorgen over leidingen en kabels in zee. Dat roept de vraag op: is Nederland zelf wel opgewassen tegen dit soort dreigingen? Helaas niet, zegt veiligheids-expert Danny Pronk.

Want ook in de Noordzee liggen leidingen en elektriciteitskabels voor windparken die kwetsbaar zijn en dat vormt een groot veiligheidsrisico.

Bewustwording

Als de kabels worden gesaboteerd, heeft dat grote gevolgen. "Als een kwaadwillende die zou opblazen, zitten we zonder stroom", zegt veiligheidsonderzoeker Danny Pronk.

"We zijn ons het afgelopen jaar bewust geworden van de dreiging die er bestaat voor ons onderzeese netwerk", zegt veiligheidsonderzoeker Danny Pronk. "Als gevolg van de explosies wordt men nu wakker. Nederland is uiterst kwetsbaar. Er moet nu worden doorgepakt."

Voorkomen is beter dan genezen

Nederland is nu niet voorbereid op dreiging, vertelt Pronk. "We kunnen verdachte activiteiten niet op tijd waarnemen. Je kunt permanent monitoren met sensoren op de zeebodem in de buurt van pijpleidingen en kabels. Die kunnen onderzeeboten of andere activiteiten detecteren", legt Pronk uit. "Daarin schieten we nu echt tekort."

Het patrouilleren in de Noordzee zorgt er ook voor dat de kans op sabotage kleiner wordt, maar dit vraagt een flinke inzet van het ministerie van Defensie. "We hebben behoorlijke bezuinigingen in onze krijgsmacht doorgevoerd, waarbij onze marineschepen uit dienst zijn genomen. Nu hebben we geen patrouillevaartuigen: we zijn blind in het donker."

Nieuwe veiligheidsstrategie nodig

CDA-Kamerlid Derk Boswijk wil dat er snel wordt geïnvesteerd in onderwaterveiligheid. "De afgelopen 30 jaar hebben we gedacht dat er altijd wel vrede en veiligheid zou blijven, en dus werd er bezuinigd", zegt hij.

"Nu moeten we heel snel die krijgsmacht weer opbouwen. En dat gaat echt even duren. Met de actualiteit van gisteren zien we hoe belangrijk dat is en dat we geen tijd meer te verliezen hebben."

Strategie van ministeries

Eind vorig jaar diende Boswijk al een motie in, die het kabinet opriep om met een duidelijke strategie te komen. Het ministerie liet vanmiddag weten dat er na de sabotage van de Nord Stream nog geen sprake is van een crisisoverleg.

Eerst wordt allerlei informatie geïnventariseerd, ook over wat andere landen doen om pijpleidingen te beschermen.