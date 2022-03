Veiligheidsexpert Alexander Vindman vindt dat Westerse landen Oekraïners moeten bewapenen met zwaar luchtafweergeschut. Het risico dat ze daardoor bij de oorlog betrokken raken, noemt de oud-adviseur van de Amerikaanse president 'verwaarloosbaar'.

Vindman was jarenlang een belangrijk adviseur voor Amerikaanse presidenten. Als lid van de Nationale Veiligheidsraad zat hij vooraan. Vaak werd bij hem als eerste aangeklopt bij vragen over Rusland en Poetin. De Amerikaanse veiligheidsexpert waarschuwt Westerse landen nu dat zij meer moeten doen om Poetin te stoppen.

Ongelijke strijd

"Op dit moment is het een ongelijke strijd", zegt Vindman. Volgens hem kunnen de Oekraïners geen weerstand bieden tegen de vele Russische raketten en gevechtsvliegtuigen, die soms meer dan 1000 kilometer afleggen.

"Met enkel anti-tankwapens wint Oekraïne deze oorlog niet. Ze hebben luchtafweergeschut nodig en daar kunnen ze veel hulp bij gebruiken", zegt de Amerikaan, die een Oekraïense achtergrond heeft. Hij werd geboren in Kiev en spreekt Russisch en Oekraïens.

Huiverig

Alhoewel veel Westerse landen huiverig zijn om zich meer te mengen in het conflict, is Vindman nog niet bang dat het tot een directe confrontatie komt. Ook niet na het sturen van extra wapens. "We hebben het niet over provocatieve maatregelen. We sturen geen troepen naar Oekraïne. Het gaat om het bewapenen van Oekraïeners zodat zij zichzelf kunnen verdedigen. Daarop kan deze oorlog beslist worden."

De Amerikaan denkt dat Poetin ook niet op een direct conflict met Westerse landen zit te wachten. "Poetin zit ontzettend ver van zijn naaste adviseurs vandaan, omdat hij bang is om ziek te worden. Hij geeft om het leven en wil dat niet riskeren. Hij is niet geïnteresseerd in een oorlog die leidt tot een totale vernietiging van beide partijen."

Bloedige catastrofe

Volgens Vindman voorkomen Westerse landen door het sturen van luchtafweergeschut juist dat ze later zwaardere maatregelen moeten nemen, die wél tot een directe confrontatie met de Russen leiden. "We kennen onszelf. We weten dat als deze bloedige catastrofe blijft voortduren, de verontwaardiging in de samenleving groter wordt. Automatisch groeit dan de roep om militair in te grijpen."

Volgens hem moet het Westen daarom nu "onmogelijk lijkende keuzes" nemen. "Over een paar maanden zijn de beslissingen waar we nu voorstaan simpel in vergelijking met de beslissingen die we dan moeten nemen."

Kiev bijna omsingeld

Russische troepen hebben Kiev de afgelopen dagen bijna helemaal omsingeld. Ze hebben dankbaar gebruik gemaakt van een dik wolkendek boven Kiev om zich rond de stad te verplaatsen.

Nieuwe satellietbeelden laten zien dat de Russische troepen opeens dichterbij de stad zijn dan gedacht. Toch lijkt het er niet op alsof de hoofdstad van Oekraïne snel valt.