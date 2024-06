Het aanvallen van doelen op Russisch grondgebied met westerse wapens. Steeds meer landen geven daar nu toestemming voor. Wat voor gevolgen heeft dit? "Vanuit militair oogpunt zullen ze zich ernstig zorgen maken."

Eerst waren het scherfvesten en wapens, toen tanks, weer later langeafstandsraketten. De westerse steun voor Oekraine gaat steeds verder. En nu geven steeds meer landen dus toestemming om met die wapens doelen in Rusland te raken.

'Iedere keer een stuk verder'

"Ik denk dat we op deze manier een oorlog ingezogen worden", zegt Rob de Wijk, directeur van kennisinstituut HCSS. "We begonnen met scherfvesten en met helmen. En we zitten nu in discussie over het centrum van trainers, F16's en het bestoken van doelen in Rusland. Iedere keer gaat dat natuurlijk een stuk verder."

Bob Deen, Oost-Europa specialist van Instituut Clingendael, denkt dat Rusland deze ontwikkeling 'absoluut niet leuk' vindt. "Het was een veilige situatie voor hun troepen om te kunnen opereren net aan de Russische kant van de grens, waar ze niet met westerse wapens geraakt konden worden. Dus vooral vanuit militair oogpunt zullen ze zich hier ernstig zorgen om maken."

Sabotageacties vanuit Rusland

Directe gevolgen voor de oorlog heeft het niet, denkt Deen. "Dit betekent niet dat de oorlog nu meteen in een hele grote nieuwe fase is beland."

Maar volgens De Wijk zijn de Russen wel degelijk bezig met voorbereidende werkzaamheden om ervoor zorgen dat Europa niet meer goed kan reageren op een mogelijk conflict met Rusland. "We zien in talloze landen sabotageacties gebeuren en dat is een voorfase volgens de Russische Militaire Doctrine van een conflict met, in dit geval, de NAVO."

'Rare situatie'

Rusland neemt Oekraïne regelmatig onder vuur vanaf Oekraïens grondgebied. Het is volgens Deen dus prima verdedigbaar dat Oekraïne daar wat tegen onderneemt.

"Het was toch een rare situatie dat Rusland wel Oekraïne mocht aanvallen van achter hun kant van de grenzen, maar dat Oekraïne zich niet mocht verdedigen", vindt hij. "Daarmee is een heel scheve situatie ontstaan. En die heeft Rusland ook volop gebruikt de afgelopen maanden. Kijk maar naar de massieve beschietingen van Charkiv van de afgelopen weken."

Minder geloofwaardig

Eerder dreigde Poetin met een nucleaire aanval als vergelding. Maar die is er tot nu toe niet gekomen, terwijl het westen steeds verder gaat met de steun. "Doordat Rusland die nucleaire retoriek de hele tijd gebruikt, begint het minder geloofwaardig te worden. Een aantal landen denkt dat het wel mee zal vallen, 'misschien dreigt hij alleen maar'." Een gevaarlijke ontwikkeling, vindt Deen, want waar die Russische rode lijn is, is onduidelijk.

Hoe de Russen gaan reageren, weet De Wijk nog niet. "Maar je gaat vlug van kwaad tot erger, we zitten al middenin de escalatie op dit moment."