Dat gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 beide lek zijn, is geen toeval. Dat zegt oud-commandant Mart de Kruif. Poetin zet volgens hem alles in het werk om de oorlog in Oekraïne alsnog te winnen.

"Een van de middelen die hij gebruikt om het westen onder druk te zetten is het stoppen van de energievoorziening." De lekken in de Russische gaspijpleidingen, ter hoogte van het Deense eiland Bornholm, zorgen ervoor dat ze de komende tijd niet in gebruik zijn.

Nadelen voor Rusland

Op de korte termijn is het effect dat de energieprijzen in het westen blijven stijgen. "Poetin hoopt daarmee de eensgezindheid in het westen, en met name de steun aan Oekraïne, aan te tasten. Als dat werkt komt hij er na de winter sterker uit en Oekraïne zwakker", legt de oud-commandant uit.

Of die tactiek zal werken? "Op de korte termijn zou dat kunnen, maar we zien bijvoorbeeld dat de Verenigde Staten hun steun aan Oekraïne blijven handhaven. En als de Europese Unie op haar beurt in staat is om de huidige eenheid te handhaven, dan gaat dat Poetin niet helpen. Sterker nog: op de lange termijn heeft geen gas meer leveren aan Europa juist nadelige effecten voor hem, want dan kan hij zijn energie niet meer kwijt."

Paniek in het Kremlin

Waar de tactiek in elk geval op duidt is dat er paniek heerst in het Kremlin, denkt De Kruif. "Dat ze dit soort middelen nu aanwenden, in combinatie met de gedeeltelijke mobilisatie en de annexatie van een deel van Oekraïne, is een teken dat het niet goed gaat met de oorlog. Dat Poetin alle middelen aanwendt om oorlog te kunnen blijven voeren."

En of dat nu werkt of niet, dat Rusland mogelijk lekken veroorzaakt in pijpleidingen buiten de eigen landsgrenzen is wel zorgelijk, vindt De Kruif. "Pijpleidingen zijn kwetsbaar. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor datakabels op de zeebodem."

Niet bewust van kwetsbaarheid

Daar zijn we ons volgens de oud-commandant niet voldoende van bewust. "We zullen op een gegeven moment moeten gaan evalueren hoe we in deze oorlog terecht zijn gekomen."

"Dat onze leidingen en kabels zo kwetsbaar zijn, is niet acceptabel. Dat moet veranderen."