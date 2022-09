Met de toenemende prijsstijgingen daalt de onvoorwaardelijke steun voor de hulp aan Oekraïne. Een half jaar geleden stond twee derde (65 procent) achter de hulp, ook als dat ze lange tijd zou raken in de portemonnee. Nu is dat nog de helft (49 procent).

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 22.000 leden van het Opiniepanel. Met de sancties tegen Rusland hopen westerse landen dat het land economisch zo zwaar wordt getroffen dat het zich terugtrekt uit Oekraïne. Nederland stuurt ook wapens naar Oekraïne. Een bijkomend gevolg van de sancties en de oorlog is dat in Nederland de prijzen van producten als gas en boodschappen flink zijn toegenomen.

'Niet ten koste van alles'

Een kwart (24 procent) staat op dit moment nog wel achter sancties tegen Rusland, maar niet meer als de prijsstijgingen nog langer doorzetten. 1 op de 5 (20 procent) staat überhaupt niet achter de steun aan Oekraïne.

"Natuurlijk moeten wij Oekraïne steunen, maar niet ten koste van alles", schrijft iemand. "Ik vind de armoede in Nederland nu al behoorlijk heftig. Als dat erger wordt door steun aan Oekraïne, ga ik twijfelen of we dat wel moeten doorzetten."

Voor lage inkomens duurt het te lang

Vooral lagere- en middeninkomens merken de gevolgen van de oorlog en de sancties. Uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel eerder deze maand blijkt dat 4 op de 10 mensen met een lager inkomen (42 procent) verwachten de komende maanden één of meer rekeningen niet te kunnen betalen.

De onvoorwaardelijke steun voor de hulp aan Oekraïne is bij mensen met een lager inkomen dan ook gedaald. In maart stond 57 procent daar nog achter, ook bij een stijging van de vaste lasten. Nu is dat nog 42 procent. "Ik kan niet nog meer betalen voor boodschappen, energie en brandstof. De oorlog is verschrikkelijk, maar mijn eigen kosten kan ik nu al niet meer betalen", schrijft iemand met een lager inkomen.

Steun voor hulp aan Oekraïne

'Eerst de problemen in eigen land aanpakken'

Bij middeninkomens daalde de onvoorwaardelijke steun van 68 procent in maart naar 49 procent deze maand. "Eerst de problemen in eigen land aanpakken", schrijft iemand met een middeninkomen. "Veel Nederlanders zitten deze winter in de kou, omdat ze de gasrekening niet kunnen betalen. Pas als dat opgelost is kunnen we de wereld buiten Nederland weer helpen."

Van de mensen met een hoger inkomen steunt nog wel een ruime meerderheid (64 procent) de Nederlandse hulp, ook als dat betekent dat ze meer moeten betalen voor vaste lasten.

'Vrijheid is niet gratis'

De helft van de deelnemers aan het onderzoek (49 procent) staat ondanks de prijsstijgingen van de afgelopen tijd nog wel achter de hulp staat. "Dat is de prijs voor vrijheid. Die is niet gratis, niet voor Oekraïne maar ook niet voor ons. Als vrijheid je wat waard is, moet je ook bereid zijn om daarvoor te betalen", aldus een panellid.

Een ander schrijft: "Het is ongehoord wat Poetin doet, en alles wat we kunnen doen om te zorgen dat deze oorlog eindigt op een goede wijze - dus met een hersteld Oekraïne - is de moeite waard. Als dat betekent dat we hier een, twee jaar op een houtje moeten bijten, doen we dat."