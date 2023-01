Nederland mag tanks leveren aan Oekraïne. Dat vindt een kleine meerderheid (54 procent) van de deelnemers aan een onderzoek van EenVandaag over militaire steun. Een derde (35 procent) is hier tegen. Ook kiezers van PvdA, GroenLinks en SP zijn voor.

Volgende week debatteert de Tweede Kamer over het leveren van tanks. Het kabinet staat hier welwillend tegenover en bekijkt nu verschillende opties. Zo is het bereid mee te betalen aan tanks die andere Europese landen willen leveren. Daarnaast least Nederland nu 18 Leopard 2 tanks van Duitsland. Premier Mark Rutte denkt erover om deze te kopen en ze aan Oekraïne te geven.

Oekraïne helpen voor onze eigen veiligheid

Het kabinet heeft nog geen definitief besluit genomen, maar voor de meeste ondervraagden is het een duidelijke zaak dat Nederland tanks moet leveren. Voor hen staat voorop dat we er samen met andere landen alles aan moeten doen om Oekraïne te helpen om de oorlog te winnen. Ze zijn bang dat Rusland anders ook onze veiligheid in gevaar kan brengen. Ze noemen het 'onvermijdelijk' en 'vanzelfsprekend' dat Nederland zijn steentje bijdraagt.

Wel zegt een deel erbij dat we dan ook meteen tanks voor ons eigen land moeten bestellen. Zij vinden het een slechte zaak dat Nederland jarenlang heeft bezuinigd op Defensie en we nu geen eigen tanks meer hebben.

'Russische kat in het nauw maakt rare sprongen'

Ruim een derde van de deelnemers (35 procent) is tegen het geven van tanks aan Oekraïne. Hiervoor hebben ze verschillende redenen. Zij zijn vooral bang dat het conflict zo juist verder gaat escaleren.

Poetin moet je niet provoceren, vinden ze. "Het is nu niet onze oorlog, maar als je olie op het vuur gooit komt die oorlog wel onze kant op. Een Russische kat in het nauw maakt rare sprongen", schrijft een tegenstander.

Zorgen over eigen verdediging

Meer dan anderen maken zij zich zorgen over de staat van ons eigen leger en de verdediging van Nederland. Zij begrijpen niet dat Nederland geen geld wil uittrekken voor eigen tanks, maar wel voor die van een ander land. Zelfs 'onze' geleaste tanks zouden we nu kwijt kunnen raken.

Een deel van de tegenstanders zegt dat we het geld beter kunnen besteden aan problemen in ons eigen land. Een andere groep ziet liever dat Nederland helemaal geen wapens levert en vol inzet op vredesonderhandelingen.

Bekijk ook Hoe lang duurt het om in een Leopard 2 te leren rijden? En nog 4 vragen over de tanks voor Oekraïne

Kiezers coalitie duidelijk voor

Als het aan de achterbannen van de verschillende coalitiepartijen ligt mag het kabinet zeker besluiten om tanks aan Oekraïne te leveren. Zowel de kiezers van de VVD (69 procent), D66 (73 procent), CDA (63 procent) en CU (65 procent) zijn in ruime meerderheid voor.

Ook onder de kiezers van veel andere partijen is een meerderheid voor, van JA21 op rechts tot linkse partijen als de PvdA, SP en GroenLinks. Vooral die laatsten geven aan dat ze er spijt hebben dat ze in het verleden voor het verlagen van het Defensiebudget waren.

Zo denken de ondervraagden over het leveren van tanks aan Oekraïne.

FVD-, PVV- en BBB-kiezers tegen

De achterbannen van de SGP en de Partij voor de Dieren zijn verdeeld. Dat geldt ook voor de niet-stemmers. Drie kiezersgroepen zijn uitgesproken tegen het leveren van een bijdrage aan tanks.

Van de BoerBurgerBeweging-stemmers ziet slechts 37 procent dit zitten, bij de PVV 32 procent en bij die van Forum voor Democratie is de steun het laagst (15 procent). Zij benadrukken dat dit 'niet onze oorlog' is.

Draagvlak voor alle militaire steun

Nederland geeft al sinds het begin van de oorlog militaire hulp en goederen aan Oekraïne. Over de hele linie is hier steun voor. Twee derde (64 procent) staat achter de levering van twee lanceerinstallaties met raketten van het Patriot-luchtafweersysteem die Nederland onlangs toezegde.

Die steun blijkt ook uit het antwoord op de vraag hoe ver Nederland moet gaan in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in het algemeen. De grootste groep staat achter het (ook) geven van militaire steun in de vorm van wapens, militaire goederen en trainingen (57 procent), zoals Nederland nu doet.

Meevechten in de oorlog

Een kleine groep (6 procent) wil zelfs nog een stap verder gaan en vindt dat Nederland actief moet gaan meevechten in de oorlog, bijvoorbeeld door militairen te sturen of raketten op Rusland af te vuren.

Aan de andere kant zijn drie van de tien ondervraagden tegen militaire steun. 18 procent zou liever zien dat Nederland Oekraïne wel helpt, maar niet op militair gebied. De grens ligt voor deze groep bij humanitaire hulp zoals de opvang van vluchtelingen, en het leveren van voedsel en kleding. Eén op de zeven (14 procent) vindt dat we Oekraïne helemaal niet (meer) moeten steunen.