Nederland mag wel Leopard 1-tanks aan Oekraïne leveren, maar F-16 gevechtsvliegtuigen gaat velen te ver. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder leden van het Opiniepanel. Er moet eerst in het eigen leger worden geínvesteerd, vinden zij.

President Zelensky vroeg de afgelopen weken om zwaardere wapens aan westerse landen, omdat Oekraïne bang is voor een grote Russische aanval. De NAVO-landen die Oekraïne steunen, praten deze week over het mogelijk leveren van gevechtsvliegtuigen. Bij Nederland is een rechtstreeks verzoek voor F-16 gevechtsvliegtuigen ingediend.

Tanks hard nodig

Nederland besloot eerder deze maand om samen met Duitsland en Denemarken zo'n honderd Leopard 1-tanks te kopen en te leveren aan Oekraïne. Het gaat om 'oude' Duitse tanks uit de jaren 80 die gemoderniseerd worden. Twee derde van de deelnemers (64 procent) staat achter dit besluit.

Wat hen betreft moeten we Oekraïne helpen om de oorlog te winnen en zijn tanks nu hard nodig. Ze zijn blij dat het gaat om tanks zijn die nu in een opslag staan, en niet om de Leopard 2 tanks die Nederland zelf least van Duitsland.

Bekijk ook Kleine meerderheid vindt dat Nederland tanks mag leveren aan Oekraïne, ook kiezers meeste linkse partijen voor

Verdeeldheid over F-16

In het jaar dat de oorlog nu duurt was er steeds een meerderheid voor de militaire steun die Nederland aan Oekraïne gaf. Maar bij het leveren van F-16's ligt voor veel mensen op dit moment een grens. De ondervraagden zijn hier erg verdeeld over. Vier van de tien (42 procent) vinden dat we Oekraïne ook hiermee moeten helpen.

Maar een derde (36 procent) is tegen en 22 procent weet het niet goed. Veel deelnemers schrijven dat ze het een ingewikkelde afweging vinden. Iemand schrijft daarover: "De vraag is wanneer je een grens over gaat van helpen bij de verdediging naar helpen bij de aanval. Ik vind dat lastig te bepalen, maar mijn gevoel zegt dat die grens ligt tussen tanks en F-16's."

Kans op escalatie

Tegenstanders en twijfelaars zijn vooral bang dat de kans dat de oorlog hierdoor verder escaleert een stuk groter wordt. Aan de ene kant kan het voor Rusland de doorslag geven om meer landen aan te vallen. Aan de andere kant vrezen ze dat Oekraïne in de verleiding komt om Russisch grondgebied aan te vallen met deze straaljagers. In beide gevallen loopt Nederland meer risico om zelf in de oorlog betrokken te raken.

Ook hebben ze het idee dat we onze F-16's beter niet weg kunnen geven omdat we er dan zelf te weinig overhouden om ons te verdedigen. "We moeten goed opletten hoeveel steun we geven, want we hebben zelf niet zoveel vliegtuigen. Nederland moet eerst en vooral voor zijn eigen defensie zorgen", zegt een tegenstander.

Slecht imago leger

De zorgen over ons eigen leger leven breder. Slechts een kwart van alle deelnemers (27 procent) beoordeelt de huidige staat van onze krijgsmacht als goed. Maar zes van de tien (61 procent) hebben de indruk dat de staat van ons leger redelijk slecht tot heel slecht is.

Volgens hen is er jarenlang te veel bezuinigd en hebben we nu te weinig materieel en te weinig personeel.