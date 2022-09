Koopkracht is met afstand het belangrijkste thema waarmee het kabinet aan de slag moet, blijkt uit het jaarlijkse Prinsjesdag-onderzoek van EenVandaag. Het klimaat raakt op de achtergrond door de vele andere crises die spelen en verdwijnt uit de top 5.

EenVandaag deed onderzoek onder ruim 30.000 leden van het Opiniepanel. Zij kiezen ieder jaar de onderwerpen waar het kabinet volgens hen prioriteit aan moet geven. Dit jaar ziet de lijst er heel anders uit dan vorig jaar.

Armoede stijgt op de lijst

Vooral de problemen waar mensen in hun eigen leven tegenaan lopen scoren hoog: driekwart (73 procent) van de deelnemers aan het onderzoek zet koopkracht op de eerste plaats. Armoede en economische ongelijkheid komt in het verlengde daarvan op de derde plaats terecht.

Iemand schrijft hierover: "Kinderen die zonder ontbijt de deur uit gaan en ouders die niet meer weten hoe ze rond moeten komen door de gestegen energieprijzen. Dat veel mensen straks in de problemen komen door de continu stijgende prijzen is onverteerbaar", schrijft een deelnemer aan het onderzoek.

Woningmarkt houdt gemoederen bezig

Ook de crisis op de woningmarkt blijft mensen bezighouden en staat dit jaar op de tweede plaats. 59 procent vindt dat het kabinet hier prioriteit aan moet geven. "Het is van de zotten dat jongvolwassenen van 29 jaar nog bij hun ouders wonen omdat ze geen huis kunnen vinden", schrijft een deelnemer aan het onderzoek.

Aan welke thema’s moet het kabinet komend jaar prioriteit geven?

Ook het thema asiel en immigratie staat hoog. De problemen in Ter Apel liggen bij veel mensen nog vers in het geheugen. Veel mensen vinden dat de opvang van asielzoekers in Nederland beter geregeld moet worden, om inhumane situaties als die in Ter Apel te voorkomen. Maar er zijn ook mensen die Nederland te vol vinden en willen dat het kabinet de instroom van asielzoekers beperkt.

Klimaat blijft belangrijk, maar andere zaken hebben prioriteit

De klimaatcrisis is dit jaar ondergesneeuwd door de andere crises die op dit moment spelen in Nederland. In 2021 stond het nog op de derde plaats, nu op de zevende. "Klimaat is belangrijk, maar eerst moeten andere zaken worden opgelost", zegt een panellid.

Gezondheidszorg staat eigenlijk elk jaar hoog in de lijst. 2 jaar geleden stond de zorg op de eerste plek, vorig jaar op de tweede. Dit jaar levert de gezondheidszorg in en gaat van plek twee naar plek vijf. Onderwijs en de coronacrisis zijn helemaal niet meer te vinden in de top 10.

'Politiek moet dichter bij burger'

Op de zesde plek staat het vertrouwen tussen burgers en de overheid. Mensen maken zich zorgen over de polarisatie in de samenleving en vinden dat er steeds meer afstand is tussen overheid en burger. Iemand schrijft hierover: "Het vertrouwen in de overheid moet herwonnen worden. Den Haag staat nu zo ver van de burgers af dat mensen de politiek en politici niet meer vertrouwen."

"Natuurlijk is koopkracht belangrijk, maar ik wil niet alleen een economisch verhaal horen. De politiek moet veel meer oog hebben voor hoe het echt met de samenleving en mensen zelf gaat", schrijft een ander.