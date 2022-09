Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs krijgt het meeste vertrouwen van de kiezers (42 procent). Ook andere 'nieuwe' gezichten doen het goed. Ministers van de oude garde, zoals Rutte, Kaag en Hoekstra, worden veelal als onbetrouwbaar gezien.

Dat blijkt uit het jaarlijkse Prinsjesdagonderzoek van EenVandaag onder 31.000 mensen. De vertrouwenscijfers liggen over het algemeen een stuk lager dan bij de start van het kabinet in januari.

Kennis van zaken

Het vertrouwen in het hele kabinet is zelfs historisch laag. De nieuwe ministers die duidelijkheid en daadkracht uitstralen of juist veel vakkennis hebben, houden het vertrouwen het beste vast.

Dat laatste geldt zowel voor Dijkgraaf als voor de nummer twee van de lijst, minister Kuipers van Volksgezondheid. Deelnemers vinden het een goede zaak dat ze ervaring uit de praktijk meebrengen naar hun ministerie. Ook scoren ze punten omdat ze relatief weinig binding met de politiek hebben.

Hoge verwachtingen

Over Dijkgraaf zegt iemand: "Een ervaren wetenschapper die met al zijn kennis ons onderwijssysteem een positieve impuls kan geven. Hij is goed begonnen met de herwaardering van het mbo." Wel geven panelleden hem mee dat hij wat zichtbaarder mag zijn.

Veel mensen hadden hoge verwachtingen van Ernst Kuipers bij de start van het kabinet. Van het vertrouwen in januari (61 procent) is nu nog 38 procent over. Een deel vindt dat hij het goed doet, een ander deel vindt dat hij wat tegenvalt of meent dat hij beter op zijn plaats was in het ziekenhuis.

Nieuwkomers 'duidelijk', 'kordaat' en 'standvastig'

In de top 5 staan nog twee nieuwkomers. Op drie staat minister Yesilgöz van Justitie (33 procent). Zij wordt getypeerd als 'kordaat' en 'duidelijk'. "Dit is wel een persoon die kan doorpakken en de vervelende zaken niet uit de weg gaat", zegt een fan.

Een opvallende vierde plaats is er voor Christianne Van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof (30 procent). Ze scoort vooral goed bij 'linkse' kiezers die klimaatmaatregelen belangrijk vinden. Ze zijn blij dat ze haar rug recht houdt, ondanks alle kritiek op het stikstofbeleid.

Van der Wal en Wiersma frisse wind

Ook in haar eigen VVD-achterban is er waardering voor haar standvastigheid. "Ze is duidelijk en zwalkt niet. Of je het nu met haar eens bent of niet, ze houdt ten minste vast aan de doelstellingen van de coalitie", zegt een VVD-kiezer.

Ook minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs wordt gezien als een nieuwe frisse wind. 'Enthousiast', 'positief' en 'betrokken' zeggen de ondervraagden over hem: "hij luistert tenminste naar de leerkrachten."

Onderzoek Prinsjesdag 2022: vertrouwen in de ministers

Oudgedienden 'onbetrouwbaar'

Ministers van de oude garde doen het slecht. Hoekstra (20 procent), Rutte (18 procent), De Jonge (17 procent) en Kaag (16 procent) bungelen onderaan de lijst. Bij de start van het kabinet stonden ze allemaal nog in de top 10, maar dat vertrouwen is grotendeels verdampt.

Deze ministers zijn voor veel mensen het symbool van het geringe vertrouwen in het kabinet. De typeringen van de panelleden zijn hard: Hoekstra noemen ze 'een draaikont', Rutte 'een leugenaar' en De Jonge raakt zijn negatieve imago uit de coronatijd niet kwijt. De punten die ze scoren komen vooral omdat ze wel de verantwoordelijkheid hebben genomen om het land te regeren.

Minister van Financiën uitzonderlijk laag

De lage positie van Sigrid Kaag is opvallend. Ministers van Financiën eindigen vrijwel altijd op de eerste of tweede plaats als het gaat om vertrouwenscijfers, in economisch goede én slechte tijden. Kaag is hierop een uitzondering.

"Ze is arrogant en staat ver weg van de gewone burger. Daarom kan ze hun financiële problemen niet goed inschatten", vindt een deelnemer.

Onzichtbaar

De andere ministers die ook in het kabinet Rutte III zaten eindigen in de middenmoot. Van hen doet Carola Schouten (Armoedebeleid) het het beste met 28 procent vertrouwen. Wel vinden veel mensen haar te onzichtbaar in een tijd waarin armoede sterk aan het toenemen is.

Voor de rest van de ministers geldt dat er weinig vertrouwen in hen is omdat ze vooral onbekend zijn.