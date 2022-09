GroenLinks-voorman Jesse Klaver roept het kabinet op om de plannen voor een energiefonds eerder openbaar te maken dan Prinsjesdag. Waarom gebeurt dat niet? We vragen het politiek commentator Joost Vullings.

1. Kan Jesse Klaver op veel bijval rekenen?

"Ja, de complete oppositie steunt hem en dat komt niet altijd voor. Hij heeft alleen geen Kamermeerderheid, omdat de coalitie niet met hem meegaat. Maar dit gaat om een informatie-verzoek en dat wordt altijd doorgeleid naar het kabinet. Dus het signaal is afgegeven en het is afwachten hoe het kabinet daarop reageert."

"E zit veel frustratie bij de oppositie omdat zij al sinds het begin van het jaar hamert op koopkracht bij het kabinet. Het kabinet doet dan wel wat, maar de oppositie vindt dat het achter de feiten aanloopt."

2. Heeft de Kamer recht op deze informatie?

"Zeker. Jesse Klaver heeft gelijk dat de Kamer hier recht op heeft. Op Prinsjesdag gaat het over de begroting van 2023. Maar dat noodfonds voor de stijgende energieprijzen kan dit jaar al worden doorgevoerd, en dat gaat dus over 2022. Dus de regels wat betreft Prinsjesdag gelden niet. Maar de plannen zijn gewoon nog helemaal niet af en dat probeert het kabinet nu te maskeren."

"ik snap ook niet waarom dat niet eerder bekend wordt gemaakt. Elk jaar praten ze half augustus over koopkracht, en dat is dit jaar urgenter dan ooit. Dan kan het niet dat je zo'n besluit neemt in de ministerraad en zegt dat mensen nog 4 of 5 weken moeten wachten."

3. Waarom wordt er dan toch al informatie gelekt?

"Het kabinet neemt besluiten waar de bevolking recht op heeft. Ze lekken de informatie dan maar, omdat ze het officieel niet mogen zeggen. Het zou logischer zijn als je de maatregelen gewoon gelijk bekendmaakt. Dat maakt niet veel uit voor Prinsjesdag, want dat is toch vooral ceremonieel. De maatregelen lekken elk jaar al uit."

"Het kabinet wil gewoon een signaal afgeven aan de samenleving dat er aan koopkrachtmaatregelen gewerkt wordt. Het weet zelf ook dat het zich in de vingers snijdt door alles geheim te houden. Het ministerie van Financiën maakt de plannen geheim, maar ze kunnen dat label er gewoon zelf afhalen."

4. Zullen we het eerder te weten komen?

"Ik denk dat de regeling over het energiefonds nog niet af is. De oppositie kan nu duidelijk maken dat het kabinet uit armoede iets lekt, maar dat het nog niks afheeft. Dat hoort ook een beetje bij de voorbeschouwing van Prinsjesdag. Ze wil laten weten dat ze met koopkracht bezig zijn."

"Het kabinet zou de plannen bekend kunnen maken, maar dat zou dan pas maandag worden als ze nog niet af zijn. Dan kan je beter tot Prinsjesdag wachten."