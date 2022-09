Algemene compensatiemaatregelen zijn 'een goede ontwikkeling', maar lang niet voor alle huishoudens in financiële moeilijkheden voldoende. Dat zegt geldadviseur Marcel Schutte van hulporganisatie Geldfit. Hij wil dat er aandacht blijft voor maatwerk.

Het kabinet nam verschillende maatregelen om de sterk gestegen energieprijzen te compenseren. Zo verlaagde het de energiebelasting, kwam er een energietoeslag en geldt er tijdelijk een btw-verlaging op energie. Inmiddels lijkt ook een prijsplafond op gas en stroom dichtbij.

Lastenverlichting

Het zijn allemaal algemene compensatiemaatregelen waar de gemiddelde Nederlander profijt van heeft. Er wordt geen onderscheid gemaakt in draagkracht of inkomen. Is dat de beste oplossing in deze energiecrisis?

Marcel Schutte van Geldfit is in ieder geval blij dat het kabinet maatregelen treft. "Het betekent voor veel huishoudens een lastenverlichting. Dat is een goede ontwikkeling."

Niet uit de voeten

Wel hoopt hij dat het kabinet met de maatregelen niet de groepen uit het oog verliest die in de problemen blijven. "Je ziet dat er sommige doelgroepen overblijven die ook met de compensatiemaatregelen niet uit de voeten kunnen."

Voor hen is maatwerk nodig, vindt Schutte. "Daarmee help je ze echt. Dat is wat ons betreft belangrijk: dat hier ook aandacht voor blijft."

Zwaarst getroffen

Volgens financieel expert Martin Visser is maatwerk via gemeentes 'ideaal', omdat daarmee de huishoudens die het zwaarst worden getroffen geholpen worden. "Maar dat veronderstelt wel dat gemeentes in staat zijn om huishoudens individueel te helpen."

Dat is erg lastig. Want ook huishoudens die niet in beeld zijn bij de gemeente, bijvoorbeeld omdat ze in de bijstand zitten, worden getroffen door de gestegen energieprijzen. "Of je dan zo snel, zo specifiek mensen te hulp kunt schieten, dat is zeer de vraag."

Met hagel schieten

Volgens Visser moet het kabinet een afweging maken. "Schieten we met hagel en gaan we ook mensen helpen die het eigenlijk niet nodig hebben? Of willen we het heel precies doen en gaan we op zoek naar allerlei huishoudens die we helemaal niet in het vizier hebben?"

Hij snapt dat het kabinet eerder voor de eerste optie kiest. "Als je ziet hoeveel energiebedrijven alarm slaan over het aantal klanten dat zich rot schrikt van de rekening, kan ik me voorstellen dat je geen tijd hebt voor maatwerk. Volgens mij is er bij te veel mensen nu nood aan de man."