Zorgen over koopkracht stonden centraal in de troonrede. Toch is het Tessie en Frans de Jong uit Drachten, die de rede bekeken, nog niet duidelijk wat de plannen voor hun portemonnee betekenen. "Dat onze zoon kostgeld betaalt is hard nodig."

Begin september viel bij het gezin De Jong de nieuwe energierekening op de mat. Frans: "We hebben een flexibel contract. Het termijnbedrag is met ruim 200 euro gestegen, en dat terwijl we ons energieverbruik al flink naar beneden hebben gekregen."

Boodschappen 40 euro duurder

Ze willen hun huis wel energiezuiniger maken, maar kunnen dat nu niet betalen, vertelt Frans. "Dubbelglas hebben we al laten plaatsen, maar de muren en vloer zijn nog niet geïsoleerd."

Ook de boodschappen zijn flink duurder geworden, vertelt Tessie: "Voor de wekelijkse normale boodschappen betalen we ongeveer 40 euro meer. We houden flink minder over in de maand. We laten veel producten liggen. Lekkere, niet nodige, luxe-artikelen kopen we sowieso niet meer. En we kijken meer naar aanbiedingen."

Kostgeld kinderen

Het echtpaar uit Drachten verdient modaal. Tessie werkt als wijkverpleegster. Tot dusver deed ze dat 24 uur per week, maar het plan is dat ze meer uren gaat werken. Frans is filiaalleider van de Aldi in Drachten. Hij merkt ook in zijn winkel dat klanten geldzorgen hebben: "Je merkt meer irritatie bij klanten."

Twee van hun drie kinderen wonen nog thuis, vertelt Frans: "Onze oudste zoon van 22 gaat nu 75 euro kostgeld betalen per maand. Dat is niet alleen leerzaam, maar tegenwoordig ook hard nodig."

Veel stress

Dat koning Willem-Alexander tijdens zijn toespraak ook zorgen uitsprak over de middeninkomens doet Frans en Tessie goed. Al blijven ze na afloop van de troonrede met veel vragen achter. "Alle actuele onderwerpen kwamen aan de orde, maar ik weet nog steeds niet wat de oplossingen zijn", zegt Tessie.

En die onwetenheid, de vraag waar het eindigt, dat vindt ook Frans erg lastig. "Je weet niet waar het ophoudt. Daar heb ik wel stress van." Tessie: "Als je weet: het is nu een vervelende periode, maar het wordt beter, dan heb je perspectief. Maar wat ze nu doen is elke keer brandjes blussen. Mijn vraag is: wat gaat het kabinet op de lange termijn doen om de huidige crises op te lossen? Die visie mis ik heel erg."