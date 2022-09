Het aantal loonbeslagen groeit, maar veel bedrijven vragen zich nog steeds af wat ze daarmee moeten. De meeste bedrijven gaan het gesprek met medewerkers met problematische schulden niet aan. Dat moet anders, zeggen experts.

Wie in problematische schulden terecht komt zwijgt daar het liefst over, zeker op het werk. Veel mensen schamen zich ervoor als ze hun zorgverzekering of energierekening niet meer kunnen betalen. Ze verdringen het probleem en doen alsof het er niet is.

Wolk van schaamte

In 2021 steeg de schuldenproblematiek weer, berekende ABN AMRO. En daarbij is de inflatie van 2022 nog niet eens meegenomen. "Het komt een beetje uit de taboesfeer, maar de uitdaging is dat de groep met schulden steeds groter wordt", zegt Mohamed Bouker.

Hij is partner bij advieskantoor Deloitte, maar spant zich ook al jaren in om armoede en schulden te bestrijden. Hij ziet het bijna als zijn persoonlijke missie. "Als je werkt, gaat men er vanuit dat je rond kunt komen. Er hangt echt wel een wolk van schaamte over. Dan schakel je veel te laat hulp in", zegt hij.

Financieel zwaar

80 procent van alle bedrijven in Nederland komt in contact met loonbeslagen, de uiterste stap die een schuldeiser kan zetten om geld te innen. Daarbij wordt een deel van het loon ingehouden door de werkgever en naar een deurwaarder overgemaakt.

Bouker van Deloitte ziet een rol voor werkgevers weggelegd bij het aanpakken van problematische schulden. Volgens hem komen ze er namelijk veel te laat achter dat een medewerker financieel in zwaar weer zit. Hij mobiliseerde eerder grote werkgevers om het probleem aan te pakken.

Vaak ziek en minder geconcentreerd

Bouker legt uit:"Werknemers met schulden hebben een aantal symptomen: melden zich vaak ziek, zijn minder geconcentreerd, haken sociaal ook af. Niet iedere werkgever heeft dat scherp."

"Je kunt als werkgever niet de volledige rekening oppakken. Je kan het wel bespreekbaar maken, financiële coaches inschakelen en ook samen met de medewerker praten over financiële gezondheid en kwetsbaarheid."

Pleisters plakken

Het fenomeen is dusdanig complex dat je het als werkgever niet alleen aankunt, voegt hij toe. "Dat moet je met de overheid bespreken, net als bij de hoge energierekeningen. Maar je moet ook kijken naar de lange termijn, zoals met woonlasten, zodat je niet de hele tijd pleisters hoeft te plakken zoals we nu doen."

Het kabinet heeft deze zomer besloten het minimumloon komend jaar met maar liefst 10 procent te verhogen. Dat kan misschien verlichting bieden, maar helpt de middeninkomens niet direct, zegt Bouker. "Voor veel werkgevers is die mogelijkheid er helemaal niet, om maar even de inflatie van 10 tot 12 procent bij te benen."