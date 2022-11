Regeringspartij D66 doet een voorstel dat inhoudt dat mensen met problematische schulden binnen 3 in plaats van 7 jaar van hun schulden af zouden moeten zijn. Trajectbegeleider Rolf Versteeg ziet in Utrecht van dichtbij hoe belangrijk dat is.

Het Centraal Planbureau waarschuwt dat meer dan 1 miljoen mensen dit jaar in grote financiële nood komen. Nu zit 1 op de 10 huishoudens al in de problematische schulden.

Veel stress

"Je ziet dat mensen ten onder gaan aan de enorme stress waar ze jarenlang mee te maken hebben", zegt Versteeg. "Ze zien door de bomen het bos niet meer. En dan op een gegeven moment gaan op verschillende vlakken in hun leven problemen ontstaan. Kans op werk wordt veel kleiner, in je gezinsleven ontstaan problemen."

Het is volgens hem dan ook belangrijk om mensen perspectief te bieden. Als ze dat niet hebben, haken ze af, ziet de trajectbegeleider. "De welbekende brieven belanden in de keukenla en ze kijken de andere kant op. Maar als ze zien dat er op relatief korte termijn een oplossing is, bloeien mensen op."

Schulden afkopen

In Utrecht werken ze er al 1,5 jaar aan dat mensen zo snel mogelijk een oplossing krijgen voor hun schulden, het liefst binnen 8 weken. "Dat doen we door ze een sanering aan te bieden waarbij we de schulden gaan afkopen. We doen alle schuldeisers dan een voorstel", legt Versteeg uit.

"Dan brengen we de mensen in contact met ervaringsdeskundigen, die vroeger zelf schulden hebben gehad. Zij verzamelen de stukken en documenten die nodig zijn. Je ziet echt dat dat mensen rust geeft. Dat ze denken: iemand spreekt mijn taal. Daardoor blijven ze langer aangehaakt."

Blij met het plan

Het is allemaal heel laagdrempelig om direct bereikbaar te zijn voor de inwoners, zegt wethouder Werk en Inkomen in Utrecht Linda Voortman. "We hebben onze schuldhulp verkort om zo een kortere schuldperiode te creëren, net als in het plan van D66."

D66 wil stap verder gaan. De partij stelt voor gemeenten mogelijkheid te geven schuldeisers te dwingen om mee te werken aan afbetalingsregeling. Voortman vindt het een goed voorstel. "Nu moeten schuldeisers dwingen via de rechter, dat is heel tijdrovend en kwetsbaar voor rechtspraak. Goed idee om ons daarin meer mogelijkheden te geven."