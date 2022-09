Gasloze huishoudens profiteren maar weinig van de maatregel van het kabinet om de energierekeningen terug te dringen. Energie-adviseur Gideon Goudsmit vreest dat Nederlanders hierdoor het verduurzamen van hun huis uitstellen.

In Nederland zijn er bijna 1 miljoen woningen met een warmtepomp, blijkt uit cijfers van het CBS. Die gasloze huishoudens verbruiken meestal veel meer dan 2.400 kilowattuur (kWh). Want niet alleen de elektrische apparaten, maar ook de verwarming, douche en kookplaat hebben stroom nodig.

1 euro per kilowattuur

Per november heeft het kabinet een prijsplafond afgekondigd met een maximale prijs voor gas. Dat wordt nu ingeschat op 1,50 euro en 70 cent. Het maximale tarief voor stroom geldt alleen voor de eerste 2.400 kWh, het gemiddelde verbruik van een Nederlands huishouden.

Voor extra verbruik betalen huishoudens de 'normale' prijs voor stroom. Dat kan een laag, vastgelegd tarief zijn van zo'n 24 cent. Maar wie de huidige prijs betaalt kan op 1 euro per kWh uitkomen.

Prikkel verdwenen

Energie-adviseur Gideon Goudsmit adviseert huishoudens en bedrijven in het verduurzamen van een huis of pand. De afgelopen jaren heeft hij zo'n 600 huizen energie-neutraal gekregen, zegt hij.

Hij maakt zich zorgen over de effecten van het aangekondigde prijsplafond. "Ik snap best dat de overheid huishoudens wil helpen, maar nu haal je de prikkel voor het verduurzamen van woningen weg."

Liever met gas

De energie-adviseur denkt dat de maatregel een direct effect heeft op keuzes van huishoudens: "Ik sprak gisteren voor tachtig bewoners uit Bilthoven. Die zien nu voorlopig allemaal af van een warmtepomp. Door dit prijsplafond blijven ze liever nog even met gas verwarmen."

Zijn eigen huis in Amstelveen is al 25 jaar verduurzaamd. Er staan warmtepompen, er liggen zonnepanelen en er staat een windmolen in de tuin. "Alles wat ik anderen adviseer probeer ik in mijn eigen huis of tuin eerst uit. Ik wek 140.000 kilowattuur per jaar op. Mijn huishouden is energie-positief."

