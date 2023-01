De energieprijzen dalen en dat leidt ertoe dat de eerste leveranciers tarieven aankondigen die onder het prijsplafond liggen. Is dit het moment om over te stappen? In sommige situaties misschien wel, zegt Sanne de Jong van vergelijkingssite Gaslicht.com.

Goedkopere gas en stroom. Die woorden leken lang ver weg, maar de afgelopen weken daalden de energieprijzen flink op de groothandelsmarkt. Dat merken nieuwe klanten van Budget Energie, dat als eerste energiebedrijf met tarieven onder het prijsplafond komt. Ook andere leveranciers zullen het voorbeeld volgen, is de verwachting.

'Overstappen zeker interessante optie'

Dus kan overstappen 'zeker een interessante optie zijn', zegt Sanne de Jong van Gaslicht.com. Voor wie waarschijnlijk meer energie verbruikt dan het prijsplafond (1.200 kubieke meter gas en 2.900 kilowattuur stroom per jaar) was het vergelijken van de tarieven al interessant. Want voor verbruik boven het plafond betaal je het tarief dat in je contract staat.

"Maar nu wordt vergelijken ook interessant voor mensen die onder het verbruik voor het prijsplafond vallen", zegt de energie-expert. Zij betaalden tot nu toe steevast de plafondprijs (1,45 euro per kubieke meter gas en 40 cent per kilowattuur stroom). Maar als de tarieven lager komen te liggen, wordt vergelijken en overstappen een interessantere optie.

Tijdelijk voordeel van lager tarief

Volgens De Jong kan het zomaar zijn dat de energieprijzen binnenkort alweer stijgen. "Bijvoorbeeld als we weer een koude periode tegemoet gaan. Het gaat in dit geval om maandtarieven. Maar het is wel zo: als je overstapt heb je tijdelijk voordeel gehad van een lager tarief."

Overstappen naar een goedkopere energieleverancier is in ieder geval voordeliger dan blijven zitten bij een energieleverancier die de tarieven hanteert die (nog) boven het prijsplafond liggen, benadrukt ze,

Niet voor iedereen voordeliger

Maar dat geldt niet voor iedereen, zegt de energie-expert er direct bij. "Het is niet voor iedereen voordeliger om over te stappen. Dat geldt vooral voor huishoudens die aan het eind van het jaar verwachten rondom het maximumverbruik voor het prijsplafond te zitten."

Dat heeft te maken met de zogenoemde 'knip' die in het prijsplafond wordt gemaakt wanneer je in de loop van het kalenderjaar overstapt naar een andere energieleverancier.

Buffer verliezen bij overstappen

"De ene maand verbruik je meer energie dan in een andere maand", legt De Jong uit. Dat verbruiksverschil is nu op te vangen door in sommige maanden zuiniger aan te doen met gas en stroom. Omgekeerd kun je een buffer opbouwen, want het 'overgebleven' verbruik mag je meenemen naar maanden dat je gemiddeld meer verbruikt.

Dat mag totdat je de jaarafrekening krijgt, maar bij een tussentijdse overstap vervalt dat recht. Overstappers verliezen zo de buffer die ze tot dan toe hebben opgebouwd. Of ze moeten alsnog het tarief van hun leverancier betalen voor het verbruik dat boven het plafond uitkomt. "Het is ongunstig als het verschil in de energietarieven niet opweegt tegen de kosten."

Mogelijk 'stukje' bijbetalen

De energie-expert zegt verder dat je een overstap financieel moet kunnen opvangen. Dat is vooral relevant voor huishoudens die alleen in de wintermaanden klant waren bij een energieleverancier. "In die maanden verbruik je over het algemeen meer energie dan in het gemiddelde maandtarief is berekend."

Dat betekent dat een tussentijdse overstap mogelijk betekent dat je 'een stukje moet bijbetalen', waarschuwt ze. "Het blijft dus aan het eind van de streep gunstiger om over te stappen. Maar je moet dat bedrag wel kunnen bijbetalen."