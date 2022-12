Terwijl de energieprijzen de pan uit rijzen is het buiten ijskoud. De meest gestelde vraag van deze week is dan ook: hoe hoog zet jij de verwarming? Ruim twee derde (69 procent) zet de knop niet hoger dan 19 graden.

EenVandaag vroeg aan 21.000 mensen hoe hoog hun thermostaat de afgelopen 2 weken overdag stond als ze thuis waren. De verschillen zijn groot. Eén op de tien stookt het behaaglijk warm met 21 of 22 graden. Maar een kwart komt niet verder dan 17 graden, of laat de verwarming zelfs met vorst noodgedwongen helemaal uit.

Hoogte thermostaat overdag als je thuis bent

Hoge energierekening, klimaat en Rusland

Het kabinet adviseert om de cv overdag niet hoger te zetten dan 19 graden. Zeven op de tien deelnemers (69 procent) doen dit nu in de praktijk. De meest ingestelde stand is 19 graden (28 procent). De hoge energierekening is hiervoor het belangrijkste argument.

Ook het klimaat wordt vaak genoemd. En sommige deelnemers vertellen dat zij bewust bezuinigen op energie omdat ze de oorlogskas van Rusland niet willen spekken: "Poetin heeft bereikt dat ik de verwarming lager zet. Ik hoop dat we het gemakkelijk gaan redden zonder gas uit Rusland."

We stoken meer dan in oktober, lager dan vorig jaar

Vergeleken met eind oktober stoken mensen nu veel meer. Dat is ook niet zo gek: toen was het nog behoorlijk warm en had bijna de helft de thermostaat op maximaal 17 graden of helemaal uit staan (46 procent).

Nu de echt koude dagen zijn aangebroken heeft twee derde van alle deelnemers (66 procent) de verwarming wel lager staan dan een jaar geleden. Volgens velen was 21 graden toen heel normaal. "Dit is een uitgelezen kans om te kijken of het inderdaad went, een lagere temperatuur. Van 21-22 graden naar 18-19 graden nu. En ja, het gaat best!" schrijft iemand.

Verwarming uit in vrieskou

Terwijl velen er bewust voor kiezen om minder te verwarmen, is dat voor anderen bittere noodzaak. Bij 8 procent staat de verwarming op 17 graden. En bij één op de zes (16 procent) staat lager of zelfs helemaal uit. Opgeteld stookt een kwart (24 procent) dus nauwelijks of niet.

"Dit is noodzakelijk anders kunnen we de rekening niet betalen. Helaas dat de 2 kinderen het continue koud hebben", vertelt een moeder. Een ander: "We wonen in een oud, koud huis dus dat energieplafond, daar gaan we sowieso overheen, we proberen nu de schade te beperken."

Eten of verwarming

Deze huishoudens hebben vaak al geldzorgen. Zij kiezen ervoor om de energierekening te drukken, ook al zitten ze daardoor in de kou.

Ze lossen dat praktisch op met extra warme kleding en een dekbed op de bank. Sommigen moeten harde keuzes maken: "Het is simpel: eten of verwarming."

Warmte voor gezondheid

Bij 11 procent van de deelnemers blijft het deze winter wel lekker warm in huis. Zij zetten de thermostaat op 21 graden of hoger. De meesten van hen hebben hun gedrag niet aangepast en deden dit vorig jaar ook. In deze groep zitten veel mensen die geen last van de hoge energieprijzen hebben omdat ze hun contract voor meerdere jaren hebben vastgezet.

Een deel stookt de kachel bewust op vanwege een ziekte of handicap. "Mijn partner is chronisch ziek en heeft altijd pijn. Dus zetten we de verwarming hoog. Kou maakt haar pijn erger, en dat wil ik haar niet aandoen", zegt iemand.