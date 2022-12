Stijgende kosten en een dalende vraag: ondernemers hebben het zwaar te verduren. Zelfs zo zwaar, dat sommige besluiten te stoppen. Bakkersechtpaar Loes en Hans zijn een van hen. "De rust is verschrikkelijk."

2 maanden terug moest de winkel al deels sluiten. Door de gigantische energierekening veranderde de succesvolle dorpsbakker van Loes en Hans Baas in Hoogwoud, Noord-Holland in een onrendabele onderneming. Inmiddels is de inboedel verkocht en staat het pand te koop. Ook veel andere ondernemers hebben problemen met de energierekening, blijkt uit onderzoek van EenVandaag.

Feestdagen verschrikkelijk

Voor Loes en Hans is december normaal gesproken topdrukte. De rust bevalt hen tot nu toe slecht. "De dag voor Sinterklaas, 4 december, vonden we verschrikkelijk", vertelt Loes. "We waren kapot om niks. Kerstavond vieren we met de kinderen, maar op eerste kerstdag denk ik dat we onder een steen kruipen."

Het echtpaar wordt nog steeds om 3 uur 's nachts wakker en kunnen het bakken vooralsnog niet laten. Hans: "Het is heel vreemd. Als ik thuiskom ga ik brood bakken of koekjes. Rond Sinterklaas heb ik met de kinderen speculaas gemaakt. En nu weer kerststol. Je blijft toch in de weer. Op oudejaarsavond gaan we toch nog wel oliebollen bakken."

Bekijk ook Medewerkers blij met loonsverhoging, maar bakker Loes maakt zich zorgen of ze het wel kan betalen

Alles te koop

Inmiddels is vrijwel alle apparatuur en inboedel verkocht. Ook de bakkerij zelf, inclusief het woonhuis erboven, staat te koop. "We hebben een paar dorpen verderop een kleiner huis gekocht. Ik hoop dat we dit gewoon heel gauw kwijt zijn. Tegelijkertijd, als dit verkocht is, dan is het heel definitief."

"Hans heeft stiekem de wens om bij het nieuwe huis een schuurtje te bouwen om een bakkerij te beginnen, met een oventje er in, zonnecellen op het dak", zegt Loes. "Dat bakken verleer je toch niet? Dat is toch zoals fietsen? Dat kun je niet verleren."

Vrachtwagenchauffeur en oppasopa

Wat het echtpaar nu gaat doen? Loes sprak onlangs een jobcoach, maar dat leverde haar tot nu toe weinig op. Hans heeft zich een paar weken terug laten omscholen tot vrachtwagenchauffeur. "En voor de rest ben ik gewoon oppasopa. Dat is ook heel gezellig. Maar als je nu vraagt wat ik ben, dan ben ik bakker. Dat ben ik 30 jaar geweest."

Ondanks de carrièreswitch denkt Loes dat haar man het bakken nog niet heeft losgelaten. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik denk dat Hans nog helemaal niet beseft dat hij gestopt is. Hij weet het wel, maar we zijn zo druk geweest met dat verkopen van de inboedel en het kopen van een nieuw huis. Maar rond 1 maart willen we verhuizen en ik denk dat er dan een tijd gewoon niks meer is."

Kwart ondernemers verwacht problemen

Meer ondernemers worstelen met de hoge energiekosten. EenVandaag vroeg aan 600 ondernemers uit het Opiniepanel of zij problemen hebben met het betalen van de energierekening van hun bedrijf. Bij één op de tien van hen (10 procent) is dat nu al het geval. Een kwart verwacht (24 procent) het komend halfjaar problemen.

Om de kosten te drukken besparen ze bewust energie, investeren in zonnepanelen, kopen goedkoper in of vervangen niet alles dat stuk gaat. Sommigen rekenen de extra kosten door aan hun klanten, anderen doen dat bewust niet.