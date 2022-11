Na de zomer werden veel huishoudens onaangenaam verrast door een hoge energierekening. Na een piek in augustus zijn de gasprijzen weer aan het dalen, maar Vattenfall heeft al gezegd dit (nog) niet door te rekenen. "Elk bedrijf kan eigen keuzes maken."

De sneeuw kwam dit weekend voor het eerst weer op Nederlandse bodem, en dat betekent 2 dingen. Ten eerste is het winterseizoen begonnen, en ten tweede is het nu zo koud dat de meeste mensen toch echt hun verwarming aan moeten doen. En dat is nog steeds flink duur.

Mandje met gas

De gasprijzen dalen al een paar maanden gestaag, maar de energierekening daalt (vooralsnog) niet mee. Ook in de wintermaanden januari, februari en maart zal de consument de dalende prijs nog niet in de portemonnee voelen, verwacht energiespecialist Jilles van den Beukel van het Haags Centrum voor Strategische Studies (HCSS).

"Elk bedrijf kan daar zijn eigen keuzes in maken", legt hij uit. "De prijs die consumenten betalen voor hun energie loopt altijd enkele maanden achter op de prijs die op de gasbeurs betaald wordt. Bedrijven hebben een soort mandje met gas. Die kunnen ze deels vorige week hebben ingekocht, maar ook tijdens de prijspiek, of zelfs 2 jaar geleden. Daardoor zal het ook per aanbieder verschillen."

Ergste fase achter de rug

Om die reden koos aanbieder Vattenfall ervoor de variabele tarieven vanaf 1 januari te laten stijgen. Energiebedrijven veranderen hun prijzen over het algemeen per kwartaal. Dankzij de financiële steun van de overheid in de vorm van het prijsplafond blijft de stijging voor de meeste klanten beperkt, liet het Zweedse bedrijf daarbij weten.

Van den Beukel benadrukt dat de plotselinge prijsstijgingen op 1 oktober 'een stuk pijnlijk waren dan nu nog komt'. "Die fase hebben we achter de rug. Maar het hangt natuurlijk ook af van wat er allemaal in de wereld gebeurt."

'Omlaag vanaf 1 april'

Of concurrenten van Vattenfall, zoals Eneco en Essent, ook een prijsstijging zullen doorvoeren op 1 januari, durft Van den Beukel nog niet te zeggen. "Maar naar mijn verwachting zal het niet heel dramatisch zijn. Het zou dan licht omhoog gaan of hetzelfde blijven. En gelukkig hebben we het prijspalfond."

Wanneer we de dalende gasprijs wel gaan terugzien in de energierekening, hangt ook af van wat die de komende tijd zal gaan doen, vertelt de deskundige. "Blijft de winter aan de zachte kant en dalen de inkoopprijzen, dan zou de energierekening bijvoorbeeld vanaf 1 april echt omlaag kunnen gaan."