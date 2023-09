Vorig jaar kregen huishoudens die rond het minimum leven maximaal 1.300 euro energietoeslag als compensatie voor de hoge energierekening. Maar hoe zit dat voor dit jaar? Daar proberen we in dit artikel zo goed mogelijk antwoord op te geven.

We krijgen veel vragen binnen wat er met de energietoeslag gaat gebeuren in 2023. De energierekening is misschien wat lager dan vorig jaar, maar nog steeds hoog. En als straks de verwarming weer aan gaat, komen sommige huishoudens in de problemen.

Wetsvoorstel

Kunnen huishoudens met een laag inkomen ook dit jaar nog een keer energietoeslag krijgen? Het korte antwoord op die vraag is: waarschijnlijk wel. Maar alhoewel veel signalen op groen staan, kan die toeslag nog altijd niet worden aangevraagd.

Op 3 juli, vlak voor de val van het kabinet, heeft minister Carola Schouten voor Armoedebeleid een wetsvoorstel ingediend over de energietoeslag 2023. Schouten wil dat, net als in 2022 het geval was, mensen die op of net boven het sociaal minimum leven eenmalig maximaal 1.300 euro kunnen aanvragen.

Van links tot rechts steun

Het wetsvoorstel werd vlak voor het zomerreces ingediend en moet nog langs de Eerste en Tweede Kamer. De Tweede Kamer is net terug van reces en vergadert weer, maar de Eerste Kamer is tot en met volgende week dinsdag met reces.

De energietoeslag voor 2023 kan dus ook nog niet worden aangevraagd, omdat het nog niet definitief is goedgekeurd door het parlement. Maar de kans dat de regeringspartijen het voorstel van Schouten steunen is heel groot. Van links tot rechts is hier een meerderheid voor op het Binnenhof

Gemeenten bepalen zelf

Of je in aanmerking komt voor de energietoeslag van 2023 hangt af van de gemeente waarin je woont. Gemeenten mogen namelijk zelf bepalen welke mensen in de groep met een laag inkomen vallen. De voorwaarden daarvoor kunnen per stad of dorp verschillen.

De overheid heeft wel een richtlijn opgesteld: mensen die tot 120 procent van het sociaal minimum verdienen. Hoeveel dat is, hangt af van je persoonlijke situatie, bijvoorbeeld of je met iemand samen bent of al met pensioen bent. Gemeenten mogen ook zelf bepalen hoeveel energietoeslag er wordt uitgekeerd per huishouden.

400 euro voor studenten

In het wetsvoorstel gaat het ook over energietoeslag voor studenten. Uitwonende studenten vielen vorig jaar buiten de boot, maar Schouten wil dat studenten met een basis- en aanvullende beurs in dit jaar 400 euro compensatie krijgen, uitgekeerd door DUO. Studenten hoeven deze toeslag niet zelf aan te vragen.

Studenten die langer over hun studie doen krijgen deze eenmalige toeslag ook, zegt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het gaat om studenten die niks meer 'krijgen' van DUO en nu lenen en van wie de ouders een laag inkomen hebben. De verwachting is dat DUO begin 2024 de toeslag overmaakt.

Nog dit jaar uitkeren

De Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG) hoopt dit jaar nog energietoeslag over 2023 uit te kunnen keren. Maar wie aanspraak maakt op de toeslag, is in iedere gemeente nog niet bekend.

Bellen naar je gemeente met de vraag of je in aanmerking komt voor energietoeslag heeft nu nog geen zin. Dat komt omdat gemeenten pas met de energietoeslag aan de slag kunnen als de wet door de Eerste en Tweede Kamer is goedgekeurd. Maar dat lijkt een kwestie van tijd.

Energietoeslag in 2024?

De kans dat er over dit jaar energietoeslag wordt uitgekeerd lijkt dus groot. Of er ook voor 2024 energietoeslag wordt uitgekeerd, is nog niet duidelijk. De NOS meldde vorige week op basis van 'Haagse ingewijden' dat er volgend jaar geen energietoeslag meer kan worden aangevraagd.

Als het demissionaire kabinet geen extra maatregelen neemt, leven er volgend jaar mogelijk 1 miljoen mensen onder de armoedegrens, waarschuwde het Centraal Planbureau (CPB) vorige maand. Demissionair premier Mark Rutte zei toen dat hij dat wil voorkomen. Op Prinsjesdag, dit jaar op dinsdag 19 september, zal uit de plannen van de regering moeten blijken hoe precies.