Studenten in zeker 4 steden spannen een rechtszaak aan tegen hun gemeente om de energietoeslag op te eisen. Zij worden nu namelijk uitgesloten van de compensatie van 1.300 euro voor de lagere inkomensgroepen. "Ik word gedwongen een schuld op te bouwen."

Ook studenten hebben te maken met de fors gestegen energierekeningen. Velen deden daarom een aanvraag voor de energietoeslag, maar zij worden als groep uitgesloten. Dat is discriminatie, oordeelde de rechtbank in Arnhem afgelopen zomer. Toch komen veel gemeenten niet over de brug.

Maximaal lenen bij DUO

Dit terwijl veel studenten de energietoeslag hard nodig hebben, vertelt Mark van den Heuvel (26). Hij studeert aan het University College Twente in Enschede en heeft zijn bachelor bijna afgerond. De student leent maximaal bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) om straks ook zijn master te kunnen betalen.

Vanwege de hoge kosten voor zijn studie en levensonderhoud heeft Mark amper financiële ruimte voor de stijgende rekening voor gas en licht. "Ik kreeg te horen dat ik straks een naheffing zou kunnen krijgen van bijna 1.000 euro voor de energie."

Bekijk ook Nederlanders dreigen in de kou te staan: tienduizenden huishoudens hebben energietoeslag nog niet gekregen

Rekening betalen met spaargeld

De student doet er dus alles aan om zo zuinig mogelijk te leven. "Maar als ik straks voor mijn studie een nieuwe laptop nodig heb, wordt dat lastig als ik mijn spaargeld moet uitgeven aan mijn energierekening."

Extra compensatie voor de energiekosten is dan ook meer dan welkom, maar tot zijn verbazing krijgt hij die niet: "Toen ik de gemeente belde kwam er meteen een bandje met een meneer die zei dat als je student bent, je het niet hoeft te proberen, want je krijgt het niet."

'Studenten niet zomaar uitsluiten'

Het verhaal van Mark staat niet op zichzelf, ziet voorzitter Joram van Velzen van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Dit is volgens hem precies waarom een Nijmeegse student afgelopen zomer al gelijk kreeg van de rechter.

"Volgens de rechter is het doel van de wet dat je ervoor zorgt dat mensen in kwetsbare inkomensgroepen worden ondersteund. Studenten zijn daar onderdeel van, die kan je dus niet zomaar uitsluiten", legt de vakbondsleider uit.

Rechtszaken in studentensteden

De uitspraak van de rechter geldt alleen voor Nijmegen, omdat de student die gemeente voor de rechter sleepte. Om alle studenten te helpen moet in elke studentenstad een rechtszaak worden aangespannen. De LSVb bereidt samen met FNV nu 4 zaken voor: in Utrecht, Groningen, Haarlem en Diemen.

Gemeenten zien de rechtszaken met lede ogen aan, want ook zij willen de studenten energietoeslag geven. Ze zeggen alleen niet de financiële middelen daarvoor te hebben omdat het Rijk niet met het benodigde geld over de brug komt.

'We hebben er geen geld voor'

Volgens minister Carola Schouten voor Armoedebeleid heeft DUO niet de juiste informatie om de energietoeslag voor studenten uit te voeren. Het alternatief om alle studenten dan maar compensatie te geven, zou volgens Schouten 200 miljoen euro kunnen kosten en dat vindt de minister te duur.

Arjan Kampman, wethouder Inkomensondersteuning in Enschede, zit hierdoor naar eigen zeggen in een lastige spagaat. "Gemeenten kregen van het kabinet de opdracht om de energietoeslag uit te voeren, maar kunnen dat helemaal niet. We hebben er geen geld en geen mensen voor."

Bekijk ook Waarom overheidssteun volgens deze econoom geen oplossing is voor de energiecrisis

Gemeenten ook naar de rechter?

Student Mark denkt er aan om ook naar de rechter te stappen om de gemeente Enschede zo te dwingen hem de energietoeslag uit te keren. "Het feit dat ik nu word gedwongen het geld te lenen en een schuld op te bouwen, daar word ik strijdbaar van. Puur omdat ik student ben, krijg ik niks."

Inmiddels denkt zelfs wethouder Kampman aan juridische stappen, maar dan tegen minister Schouten. "Misschien moet de landsadvocaat hier maar naar kijken", vindt hij. "Studenten moeten niet langer de dupe zijn van geharrewar tussen gemeenten en het Rijk."

'Een landelijke oplossing nodig'

Ook de LSVb wil dat het kabinet snel met een oplossing komt. "Uiteindelijk denken we niet dat de oplossing bij de gemeente ligt", zegt voorzitter Van Velzen. "Maar we willen door rechtszaken te winnen tegen gemeenten de druk op de minister opvoeren. Er is een landelijke oplossing nodig."

Het ministerie van Sociale Zaken zegt een vinger aan de pols houden bij gemeenten. Verder benadrukt het ministerie dat studenten via de Wet individuele bijzondere bijstand in aanmerking kunnen komen voor hulp, maar daarin wordt ook de maximale leenruimte meegeteld voordat iemand steun kan krijgen.