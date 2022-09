Met koud weer in aantocht beginnen ook steeds meer middeninkomens hem te knijpen: hoe betalen we deze winter de energierekening? Ook Brenda van den Hoek-Renfurm ziet haar financiële situatie achteruitgaan en hoopt op steun: "We willen geen schulden."

"Wij hebben het nog goed, dat is heel fijn", benadrukt Brenda. Ze werkt parttime als laboratoriumassistent in het ziekenhuis en haar man Brian werkt fulltime in de techniek. Samen zitten ze boven een modaal inkomen.

Anders boodschappen doen

Sinds een aantal maanden merkt het gezin de flink gestegen prijzen in de portemonnee. "We doen nu anders boodschappen: huismerken in plaats van A-merken. Lekkere dingen op tafel zaterdagavond, uit eten gaan; dat doen we toch wat minder."

"Je gaat goed opletten: hoeveel tank je, waar tank je, waar doe je je boodschappen, wat koop je? Het is gewoon allemaal heel erg duur geworden", legt ze uit. "Benzine is nog steeds hartstikke duur, dus je pakt toch wat vaker de fiets."

Douchen met de zandloper

De grootste zorgen heeft Brenda om de energierekening, die momenteel nog 350 euro per maand is. "Wij knijpen hem nu wel", zegt ze bezorgd. "Dit is niet grappig. Ik ben een enorme koukleum, maar je kan de thermostaat niet op 22 graden zetten, want daarna moet je aftikken."

Inmiddels staat er een zandloper in de badkamer, met drie standen: 4, 6 of 8 minuten. "We douchen nu echt op tijd, niet meer voor de lekker, maar gewoon douchen en hup eruit. Meestal doen we 4 minuten", vertelt ze over de maatregel. "De kinderen gingen vaak in bad, maar dat hebben we teruggebracht naar 1 keer per week."

'Nederlanders worden gestraft'

Voor Brenda voelt het 'heel raar' zij en haar man zich nu zorgen moeten maken om hun financiële situatie. "We werken allebei heel hard en normaal kon je dan gewoon doen wat je wilde doen. Nu kan dat niet meer en moet je ineens gaan opletten. Dat zijn we niet gewend."

"Je bent naar school geweest, je hebt je opleidingen behaald, je bent lekker aan het werk, je verdient prima, en dan dit", legt ze haar gevoel uit. Wat haar betreft waren er nooit sancties gekomen tegen Rusland. "We zijn er helemaal niets mee opgeschoten, enkel dat wij nu in de zooi zitten. Wij worden gestraft."

'We kunnen beter thuis zitten'

Brenda vindt daarom dat ook middeninkomens gecompenseerd moeten worden voor de gestegen levenskosten. "Er zijn ook middeninkomens die het nu zwaar hebben", stelt ze. "Je kunt niet zeggen: 'Jullie helpen we wel, maar jullie niet. Het is niet eerlijk, we zouden het beter moeten verdelen."

"Ik zei laatst tegen mijn man: 'We kunnen beter thuis zitten.' Dan krijg je allerlei toeslagen, fondsen om je kinderen te laten sporten. Je ziet dat lage inkomens allemaal tegemoetkomingen krijgen, maar voor ons stijgen de kosten net zo hard en er is nul compensatie. Dat is niet te begrijpen."

'Maatregelen komen te laat'

Ze benadrukt dat mensen in financiële nood geholpen moeten worden. Zelf heeft Brenda vroeger ook bij de Voedselbank 'gelopen'. "Dat was afschuwelijk. Ik besef me heel goed dat er mensen zijn die echt hulp nodig hebben om normaal te kunnen eten", zegt ze. "Maar als werkende lijkt het er nu op dat je beter af bent als je niet werkt."

Het kabinet verlaagt volgend jaar de belasting in de eerste schijf, een maatregel waar ook middeninkomens van profiteren. Brenda is niet overtuigd: "De komende maanden mag iedereen zich in de puree helpen en dan proberen ze volgend jaar water naar de zee te brengen. Dan is te laat."

'Maar niet aan denken'

Ze vraagt zich af in hoeverre de belastingverlaging echt positief zal uitpakken voor haar gezin. "Bijna heel mijn inkomen gaat nu naar de kosten voor de kinderopvang. Ik ben benieuwd wat dit onder de streep zal gaan betekenen."

De kinderen merken nu 'gelukkig nog niet heel veel' van de torenhoge inflatie, zegt de moeder. "We zetten hen natuurlijk op de eerste plaats, zodat alles wat zij hebben kan blijven. Maar het gevoel van 'wat als?' is heel naar. Ik probeer daar maar niet aan te denken."