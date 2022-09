Mensen gaan massaal op zoek naar manieren om hun energierekening zo laag mogelijk te houden. De verwarming lager zetten is een populaire, maar ook 's nachts de was doen is een gouwe ouwe methode om besparen. Maar wat levert dat tegenwoordig nog op?

Dat 's nachts de wasmachine laten draaien goedkoper is dan overdag komt van het idee dat veel mensen een gesplitste stroomprijs hebben: een normaal tarief en een daltarief. Het normaal- en een daltarief komt uit de jaren 60, met de bedoeling om het energieverbruik te spreiden. Veel huishoudens kregen daarom een dubbele meter in huis. Tegenwoordig hebben de meeste huishoudens een slimme meter, waar ook een dubbele meter in verwerkt is.

Verschil is nihil

Maar je raadt het bijna al: het verschil tussen normaal- en het daltarief is inmiddels zo laag dat het weinig verschilt maakt of je je was 's nachts of overdag doet, vertelt energiedeskundige Joris Kerkhof van vergelijkingswebsite Independer.

"Wil je echt verschil merken, dan moet je je 80 procent van je verbruik in de avond en in het weekend gaan doen. En dat levert ongeveer 3,40 euro per maand op. Dus dat vraagt een forse aanpassing van je levenssituatie voor 3,40 euro per maand."

Overdag duurzamer

Bijna al je verbruik verplaatsen naar de nacht levert dus relatief weinig op, vooral als je rekening honderden euro's hoog is. Je kunt de wasmachine dus bijna net zo goed overdag aanzetten, wat ook nog eens veel duurzamer is.

Veel energie in Nederland wordt tegenwoordig namelijk geproduceerd met zonne-energie, vertelt Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen.

Zonnepanelen

"Alleen als het 's nachts heel hard waait, kan het duurzamer zijn om 's nachts te wassen", vertelt Visser. Dan zou dus het opwekken van energie uit wind moeten opwegen tegen het opwekken van energie uit zon.

Wil je helemaal rekening houden met het klimaat, dan zijn er ook nog tijden gebonden aan wanneer je overdag wast: 's Middags tussen elf en drie. En zeker in de zomer."

